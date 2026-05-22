De los 110 indígenas heridos por disputa en Cauca, 85 fueron por arma de fuego

El clima de máxima tensión en Silvia, Cauca, por la disputa territorial entre indígenas de las comunidades Misak y Nasa, requirió la intervención urgente de las autoridades.

Terminado el puesto de mando unificado, presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en Popayán, se dio a conocer que la Fuerza Pública se encuentra en el páramo de La Ensillada.

El despliegue desde el cantón militar José Hilario López han permitido que 300 uniformados del Ejército lleguen a la zona donde se registró el enfrentamiento, para controlar la situación de orden público.

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¿Qué desencadenó el enfrentamiento entre integrantes de las comunidades Misak y Nasa?

Ambas comunidades indígenas reclaman la titularidad de un predio de 900 hectáreas, en el páramo de La Ensillada. En medio de la disputa, siete personas han muerto y otras 110 han resultado heridas.

La mayor parte de los heridos (85) registra impactos de bala y, según advirtió la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, “del total de heridos, tuvimos dos menores: uno de 13 años y otro de 17, ambos hombres”.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se concluyó que en el sector “podría haber incidencia de algún actor criminal. Por ello, se desplegó la Fuerza Pública, no para confrontar a las comunidades indígenas, sino para acompañarlas, para protegerlas de esa estructura criminal de asesinos, de sicarios, de reclutadores de menores”.

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Representantes Misak y Nasa no han aceptado la invitación del presidente a dialogar en la Casa de Nariño:

Una misión humanitaria en el territorio facilita la salida de los heridos y la búsqueda de los cuerpos de personas muertas en medio del combate.

Según el defensor regional del pueblo, Daniel Eduardo Molano, “se van a hacer”, de manera adicional, “intercambios humanitarios de personas retenidas de ambos lados”. Los heridos son atendidos en hospitales de Silvia, Piendamó, Santander de Quilichao y los más graves, en Popayán.

En palabras de Maribel Perafán Gallardo, secretaria de Gobierno del Cauca, “no ha habido posibilidades, aún, en el entendido de que se han clarificado las propiedades de los predios y que, efectivamente, aquí debe existir una voluntad política de ambas comunidades”.

Además, representantes de las comunidades Misak y Nasa no se han pronunciado sobre la convocatoria del presidente, a iniciar diálogos en la Casa de Nariño el próximo lunes, 25 de mayo.