Autoridades lograron rescatar a pareja de comerciantes secuestrada en Palmira y sus dos hijos

En zona rural de Palmira, Valle del Cauca, las autoridades lograron frustrar el intento de secuestro de una pareja de comerciantes y sus dos hijos: de dos y once años.

Los cuatro compartían al interior de su vivienda, cuando fueron sorprendidos por hombres armados, que los trasladaron a una zona boscosa del municipio.

Al notar que algo extraño ocurría en el sector, una persona alertó a las autoridades, que iniciaron un plan candado, dieron con la familia y lograron capturar, tras un cruce de disparos, al hombre que habría organizado el secuestro.

El presunto responsable de organizar el secuestro será presentado ante un juez de control de garantías:

En palabras de la brigadier Sandra Rodríguez, comandante de Policía del Valle del Cauca: “El Gaula de la Policía Nacional activa el plan candado en su jurisdicción y empieza la búsqueda. En esa búsqueda (los integrantes del Gaula) son descubiertos por los delincuentes, que los reciben con varias detonaciones de arma de fuego”.

Sin embargo, “en este intercambio de disparos logran, en medio de una persecución, capturar a uno de los secuestradores y rescatar sanos y salvos a los miembros de esta familia, de la que hacen parte dos menores de edad”.

La Policía adelanta las gestiones pertinentes para presentar ante un juez de control de garantías al capturado, que fue identificado como Alexander.

RELACIONADO Peligrosas bandas criminales en Buenaventura engañan y explotan sexualmente a niñas y mujeres

Pareja secuestrada en Buenaventura vuelve a ser libre:

También, en las últimas horas, se conoció que Risary Caldas y Jairo Ledezma fueron liberados, luego de que integrantes de Los Shottas los secuestraran en Buenaventura, entrando marzo de 2026.

Un familiar confirmó la noticia e informó que su estado de salud es estable. Sin embargo, las autoridades siguen tras la pista de los responsables, que exigían el pago de una deuda que tendría el yerno de los comerciantes, reconocidos en el sector de Juan XXIII, con el grupo criminal.