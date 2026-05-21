Continúa la búsqueda de Nicolás Valencia, secuestrado junto a su padre en playas de Buenaventura

Mientras descansaban el puente festivo del 18 de mayo en el sector de La Bocana, ubicado en la zona de playas de Buenaventura, Alexander Valencia, de 43 años, y su hijo, Nicolás Valencia, de 22, fueron interceptados por hombres armados de la banda delincuencial Los Shottas y secuestrados.

Así quedó registrado en videos de personas que quedaron en medio del crimen mientras disfrutaban de la playa. Desde entonces, las autoridades iniciaron su búsqueda que, por el lado de Alexander, terminó de manera trágica en las últimas horas cuando fue hallado sin vida.

“Se logró ubicar uno de los cuerpos, siendo identificado como el señor Alexander Valencia Hernández de 43 años. En este momento, continuamos con la búsqueda de la segunda persona que se encuentra desaparecida: el joven Nicolás Valencia”, indicó la brigadier Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Cinco personas fueron capturadas y vinculadas al crimen:

De acuerdo con el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, actualmente la “Gobernación ofrece hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que nos permita ubicar a los responsables de este hecho atroz”.

Sin embargo, en las últimas horas fueron capturadas cinco personas en el mismo sector de La Bocana que fueron relacionadas con el crimen, el cual no solo mantiene en vilo a la familia Valencia, sino que también asusta a visitantes y locales que viven del sector turismo.

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Defensoría del Pueblo alerta el aumento de la violencia armada y los homicidios en Buenaventura:

Al finalizar el primer trimestre de 2026, la Defensoría alertó un aumento en el número de episodios de violencia armada y homicidios en Buenaventura, Valle del Cauca. Según su informe:

“Entre febrero y marzo del 2026, hubo al menos 23 asesinatos —principalmente de jóvenes entre los 17 y 30 años— en medio de disputas entre grupos armados organizados por la expansión del control territorial y persistentes vulneraciones a los derechos humanos”.