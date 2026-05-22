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RESULTADO DEL SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 22 de mayo de 2026

¡Hubo nuevo afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
02:08 p. m.
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Las apuestas del Super Astro Sol volvieron a moverse este viernes con una nueva jornada del sorteo que reúne a miles de jugadores en Colombia.

Como ocurre cada día, la expectativa giró alrededor de una sola pregunta: cuál sería la combinación capaz de imponerse entre todas las cifras elegidas durante la tarde.

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Aunque muchos jugadores mantienen números fijos durante semanas, otros prefieren cambiar constantemente buscando una coincidencia inesperada. Sin importar la estrategia, todas las apuestas terminaron dependiendo del mismo resultado oficial.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 22 de mayo de 2026

Unos minutos después de las 4:00 de la tarde, se reveló el nuevo resultado ganador en el Super Astro Sol.

La combinación que permitió que los apostadores celebraran fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El signo zodiacal sigue siendo clave en el resultado del Super Astro Sol

Uno de los elementos que diferencia al Astro Sol de otros juegos es que el premio mayor no depende únicamente de acertar las cuatro cifras. El signo zodiacal también hace parte de la combinación ganadora y puede definir completamente el resultado final de la apuesta.

Por esa razón, muchos jugadores revisan dos veces el resultado antes de descartar o confirmar su jugada.

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Además del premio principal, existen modalidades de aproximación que permiten obtener pagos parciales dependiendo del nivel de coincidencia alcanzado en el sorteo.

Con el resultado del 22 de mayo de 2026 ya confirmado, el Super Astro Sol suma una nueva combinación a su historial diario. Y, mientras algunos celebran posibles aciertos, otros ya empiezan a preparar sus números para el próximo sorteo.

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