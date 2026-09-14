Sectores cuestionan protocolo para intervenir universidades ante actos violentos

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la implementación de un nuevo protocolo nacional que permitirá la actuación de la Fuerza Pública en universidades cuando se registren hechos de violencia o terrorismo.

El anuncio se produjo tras los recientes disturbios registrados en Bogotá, particularmente en la zona de la carrera 30 con calle 26.

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar", advirtió el mandatario durante su alocución nocturna.

De la Espriella enfatizó que respeta tanto la autonomía universitaria como el derecho a la protesta pacífica, pero dejó claro que no tolerará desmanes ni vandalismo.

El protocolo establecerá parámetros para distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones que involucren "hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público".

Según explicó el presidente, "he dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación" en estos casos.

La Policía Nacional será designada como la primera autoridad operativa para atender estas situaciones. La institución podrá actuar específicamente "cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas", según precisó el mandatario.

El ministro de Justicia respaldó la medida argumentando que "la autonomía universitaria es una garantía constitucional pero que al mismo tiempo lo es la obligación del Estado de preservar tanto el orden público como la seguridad".

Reacciones de sectores al nuevo protocolo ante violencia en las universidades

Sin embargo, las reacciones desde el sector académico no se hicieron esperar y mostraron su preocupación.

Kevin Arriguí, representante estudiantil de la UNAL aseguró que “la violencia, con violencia lo que termina generando es más violencia, aumenta el conflicto” y solicitó que "el Estado utilice la inteligencia y a través del apoyo interinstitucional se capturen a todas estas personas que quieran atentar contra la honra, bienes y vida de las personas de la comunidad universitaria".

Por su parte, Alejandra Sánchez, representante de profesores ante la CSU UNAL, indicó que “nosotros entendemos que el Estado tiene que hacer uso de las acciones que le corresponde para prevenir el delito (…) pero sí nos da muchísimo temor que la fuerza pública entre al espacio de la universidad estando los estudiantes allí por las confrontaciones que se pueden generar y las violaciones a los Derechos Humanos”.