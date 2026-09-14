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Reconocido supermercado celebra aniversario con descuentos de hasta 50%: van hasta el 17 de septiembre

Reconocido supermercado celebra su aniversario con descuentos de hasta 50% en varios productos. La promoción estará vigente hasta el 17 de septiembre.

Reconocido supermercado celebra aniversario con descuentos de hasta 50%: van hasta el 17 de septiembre
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
01:31 p. m.
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Los colombianos que tengan previsto hacer mercado durante los próximos días podrán encontrar descuentos de hasta el 50% en Makro.

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La cadena de supermercados celebra su denominado “Aniversario Dorado” con una jornada especial de promociones que estará disponible hasta el jueves 17 de septiembre de 2026.

Makro tiene descuentos de hasta el 50% hasta el 17 de septiembre

La campaña especial comenzó el 11 de septiembre y contempla promociones en diferentes referencias de marcas reconocidas y productos propios de Makro. Las ofertas hacen parte de los beneficios preparados por la compañía para celebrar su aniversario en Colombia.

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De acuerdo con la información divulgada por la cadena, los descuentos están distribuidos entre diferentes categorías consideradas esenciales para realizar un mercado balanceado. Por esta razón, antes de comprar es recomendable verificar cuáles referencias hacen parte de la promoción y su disponibilidad.

En la página oficial de ofertas de Makro, la campaña aparece identificada como “Makro Aniversario Dorado” y establece su vigencia entre el 11 y el 17 de septiembre.

Es importante tener presente que los precios y productos participantes pueden variar, por lo que los compradores deben consultar las condiciones correspondientes antes de realizar el pago.

Clientes de Makro también podrán participar por un año de mercado

La celebración incluye otro beneficio que se extenderá más allá de la semana de descuentos. Los clientes que realicen una compra igual o superior a $250.000 en una sola transacción, hasta el 1 de octubre, podrán recibir un código y registrarlo para participar en el sorteo.

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Según los términos de la actividad, serán entregados 15 bonos por un valor total de $12 millones cada uno, beneficio que equivale a $1 millón mensual durante un año.

El sorteo está programado para el 2 de octubre de 2026. De esta manera, la cadena busca complementar las promociones de septiembre con un incentivo adicional para quienes realicen sus compras durante el periodo establecido.

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