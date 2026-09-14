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Mil animales serán esterilizados en Buenaventura gracias a ‘Una Garra por Colombia’

Por medio de la campaña, liderada por la senadora Andrea Padilla, se llegará a varios de los territorios más afectados por el terremoto y el abandono.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
01:21 p. m.
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‘Una Garra por Colombia’, iniciativa que nació para ayudar a los animales y fundaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, se encuentra en una nueva fase tras lograr recolectar 400 millones de pesos y toneladas de alimentos para perros y gatos.

Sin embargo, estas ayudas no se han limitado a llegar exclusivamente a los animales de compañía que quedaron desamparados durante el sismo ya que también se han hecho llegar toneladas de alimentos, entre otros elementos vitales, para los animales de granja que se han visto afectados por los incendios forestales en todo el territorio nacional.

Ahora, la senadora Andrea Padilla anunció que, gracias a la alianza con Ruta Fundación Animal, Camilo Jaramillo, entre otros aliados estratégicos, se llegará a Buenaventura para esterilizar a mil animales en condición de vulnerabilidad.

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¿Cuándo se realizará la jornada de esterilización?

Según la senadora Padilla, dicha jornada se realizará del 17 al 20 de septiembre junto a todas las organizaciones que integran la campaña ‘Una Garra por Colombia’.

“A esta campaña se suman otros colectivos, empresas y fundaciones para esterilizar, del 17 al 20 de septiembre, a mil gaticos y perritos en Buenaventura (...) uno de los territorios no solo más golpeados por el terremoto, sino golpeados por el abandono histórico del estado”, aseguró Padilla.

Cabe recalcar que dichas esterilizaciones se realizarán gracias a las donaciones realizadas en la vaki oficial de la campaña que, según el proteccionista Camilo Jaramillo, logró recolectar 400 millones de pesos.

“Elegimos este sitio porque ha sido una de las ciudades más afectadas tras el terremoto y hay muchos animalitos en condición de calle y abandono. Vamos a hacer esta increíble jornada con el equipo veterinario de Misión Animal. Allá nos vemos y les estaremos contando cómo va esta increíble jornada”, aseguró Jaramillo.

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¿En qué va la campaña ‘Una Garra por Colombia’?

La iniciativa ya inició su etapa de reconstrucción por medio de la cual se busca apoyar a 32 refugios que sufrieron afectaciones en su infraestructura y que custodian a más de tres mil animales.

Actualmente, se están solicitando las respectivas cotizaciones de insumos y mano de obra para evaluar cada uno de los casos y hacer las consignaciones correspondientes.

“Informaremos públicamente cada una de las cuentas y el desarrollo de esta reconstrucción, así como también de la jornada de esterilización. Esto lo hacemos en agradecimiento a las 3.379 personas que confiaron en nosotros, donaron y se sumaron a la vaki de ‘Una Garra por Colombia’”, añadió Jaramillo.

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