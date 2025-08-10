CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Encapuchados ingresaron a salones de clase en la Universidad del Valle: ¿qué pasó después?

Las autoridades suspendieron el servicio del MÍO en dos estaciones cercanas y desviaron rutas.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
03:08 p. m.
En la Universidad del Valle, en Cali, un grupo de encapuchados ingresó a varios salones de clase y ordenó la salida inmediata de los estudiantes y profesores.

Los hechos, registrados en video, obligaron a suspender temporalmente las actividades académicas y llevaron a que el sistema de transporte masivo MÍO tomara medidas preventivas en el sector.

Encapuchados ingresaron a la Universidad del Valle

En las imágenes Se observa a un hombre completamente cubierto, con ropa negra y un pañuelo rojo que le cubre el rostro, dejando visibles únicamente los ojos.

El sujeto, en medio del aula, se dirige a los presentes con tono firme pero sin agresividad, ordenando que desalojen el lugar.

Mientras los asistentes cuestionan los motivos de la interrupción, el encapuchado responde que se trata de una protesta relacionada con asuntos administrativos de la institución.

Docente enfrenta a encapuchados en la Universidad del Valle

Durante el intercambio, un docente intenta increparlo, pero el hombre le responde mencionando que “hay muchos intereses involucrados”.

En el video no se logra escuchar claramente toda la conversación, pero el encapuchado en medio de todo envía un mensaje tanto a los estudiantes como al profesor:

No se les olvide que la universidad es importante tanto para ustedes, como estudiantes, como para nuestro profesor. Entonces allá los esperamos.

El ingreso de los encapuchados obligó a suspender de manera inmediata las clases en varios salones del campus y a evacuar las instalaciones donde se encontraban los estudiantes.

Asimismo, como medida preventiva, el sistema de transporte masivo MÍO suspendió el servicio en las estaciones Buitrera y Univalle, ambas ubicadas en el corredor de la Calle 5ª, una de las vías más transitadas del sur de Cali.

Además, se implementaron desvíos en las rutas que circulan por ese sector.

