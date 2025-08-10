Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

En medio de las manifestaciones realizadas en Medellín en apoyo a Palestina, un episodio protagonizado por el concejal Andrés Gury desató una ola de reacciones.

El funcionario se hizo tendencia tras aparecer en un video portando un bate y afirmando que salía a “defender la ciudad” y a “proteger a las familias” de los supuestos desmanes que, según él, estaban ocurriendo.

Su intervención coincidió con enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en distintos puntos de la ciudad, donde se presentaron disturbios y varios funcionarios resultaron heridos.

Concejal con bate en marcha pro Palestina en Medellín

El concejal Gury publicó en su cuenta de X un mensaje que acompañó con el video en el que se le observa portando un bate. En la publicación escribió:

Vamos a defender la ciudad, vamos a defender a nuestros niños y a nuestras familias, no vamos a permitir que acaben con nuestros bienes públicos y privados. Acá hay quien defienda a Medellín y a Colombia. ¡VAMOS A DEFENDER LA DEMOCRACIA EN EL 2026!

El video generó reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron su conducta y advirtieron que un funcionario público no debe asumir tareas que corresponden a las autoridades.

Otros, en cambio, respaldaron su decisión, señalando que actuó en defensa del orden y de los ciudadanos.

Cabe mencionar que, durante los enfrentamientos ocurridos en la ciudad, el secretario de Seguridad de Medellín confirmó que diez gestores de convivencia resultaron lesionados, algunos con heridas en el rostro y otros con quemaduras causadas por sustancias químicas.

También informó que serán investigados algunos funcionarios por posibles excesos durante la respuesta a los desórdenes.

Reacciones a los disturbios en marcha pro Palestina en Medellín

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta solicitó a la Procuraduría General investigar el comportamiento del concejal Gury, al considerar que violó la ley e incitó a la violencia contra los manifestantes.

En su declaración aseguró:

Le pido a la Procuraduría investigar la conducta violatoria de la ley del concejal uribista Andrés Gury. Este impresentable concejal le declaró ‘la guerra’ a la ciudadanía de Medellín que protesta por la paz. No solo abusa de la función pública, sino que incita a la violencia contra los manifestantes. Ese tipo de comportamientos ponen en riesgo la vida y los derechos de quienes protestan pacíficamente.

A este pronunciamiento se sumó el del presidente Gustavo Petro, quien relacionó lo ocurrido con la gestión del alcalde Federico Gutiérrez. En un mensaje publicado en X escribió:

Mientras en Colombia las marchas fueron pacíficas. En Medellín, Fico, ‘el parcero’ de la embajada de EEUU, ordenó la violencia… Fascismo como en el gobierno de Israel.

El alcalde Federico Gutiérrez, por su parte, defendió la intervención de las autoridades locales y respondió directamente al presidente Petro. En su declaración aseguró:

Mientras que yo sea alcalde de Medellín, voy a garantizar el orden público y la libertad de nuestra gente. Respeto la protesta pacífica y la garantizo. Lo que no permito es la violencia y el vandalismo. Lo de ayer fue un acto de violencia y vandalismo que puso en riesgo la integridad de familias y niños que estaban dentro de un establecimiento comercial. Petro quiere volver a incendiar a Colombia. No lo vamos a permitir.

El mandatario local agregó que los disturbios no pueden considerarse protestas pacíficas, ya que, según dijo, “pusieron en riesgo la seguridad de personas que nada tenían que ver con las manifestaciones”:

Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad. A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que protegerla. Aquí estamos del lado de la gente, algo que Petro no conoce.

Gutiérrez también se refirió a los funcionarios lesionados durante los hechos: