Senado aprueba salida del país del expresidente Gustavo Petro: estas son las condiciones

Con 73 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado dio luz verde a la solicitud del expresidente Gustavo Petro para salir del país durante un año.

La petición había sido presentada por el exmandatario en la tarde del 11 de agosto, argumentando la necesidad de atender compromisos “de carácter personal, social, político y académico” en el exterior.

Esto se dio apenas días después de que Petro entregara el poder el pasado 7 de agosto a Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030.

Las condiciones que puso el Senado a Petro para su salida del país

Si bien la mayoría del Senado autorizó la salida del país del expresidente, también anunció un par de lineamientos que deberá cumplir durante este periodo.

Según señaló la plenaria, Petro deberá informar las fechas y lugares a los que viajará durante su tiempo fuera del territorio nacional.

Cabe recordar que según dijo, su viaje fuera del territorio se debe al cumplimiento de una agenda internacional en el año posterior a su mandato, lo que requiere aval del Congreso según la normativa vigente.

¿Por qué el Senado debía autorizar la salida de Petro?

Según el numeral 3 del artículo 173, el Senado es responsable de concederle la licencia al presidente para separarse temporalmente del cargo, menos cuando se trata de una enfermedad.

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Además, es fundamental remitirse al artículo 196: “El presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.