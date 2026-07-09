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Senador sufrió accidente en vuelo a Bogotá: un artículo personal golpeó a una pasajera

En su cuenta oficial de X, el senador compartió los detalles del siniestro que protagonizó mientras iba en un vuelo.

Foto: IG @carlosmeisel

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
07:05 p. m.
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El reconocido senador del Centro Democrático, Carlos Meisel estuvo implicado en un accidente en la mañana de este lunes 7 de septiembre. En su cuenta oficial de X, compartió los detalles del siniestro que protagonizó mientras iba en un vuelo.

Carlos Meisel protagonizó accidente en un vuelo a Bogotá

Según la información publicada en la red social, el senador se encontraba abordando un vuelo que cumpliría el itinerario Barranquilla-Bogotá.

Cuando ya se encontraba dentro de la aeronave se dispuso a ubicar su maleta en los compartimentos superiores que están arriba de los asientos.

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Sin embargo, en su intento de colocar sus pertenencias, no se percató de dónde se encontraba su termo y desafortunadamente, este cayó sobre una adulta mayor.

“Arrancaba la semana con toda la concentración puesta en mis tareas y he tenido un lamentable accidente que me llena de tristeza. En el vuelo que me transportaba a Bogotá esta mañana, se me cayó un termo del morral cuando intentaba meterlo en el portamaletas del avión. El termo golpeó a una señora que estaba sentada en una de las filas de la cabina”, explicó.

Apenas se registró el incidente, los tripulantes de cabina activaron los protocolos establecidos para atender a la mujer que había resultado lastimada. El personal médico procedió a tomarle la presión y a brindarle atención médica.

“A la señora le tomaron la presión y la revisaron; gracias a Dios no parece ser nada grave, eso no quita lo mal que me siento. La situación tuvo todos los protocolos de la aerolínea”, añadió.

El senador aseguró que ofreció sus disculpas y estuvo al pendiente del estado de salud de la mujer, quien tuvo que retirarse del avión luego de lo ocurrido por recomendación del personal de salud.

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