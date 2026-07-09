Colombia registra inflación anual de 6,24% en agosto de 2026, según el Dane

El Dane reveló que la inflación en agosto siguió subiendo, durante el octavo mes del año el indicador fue de 0,39%, mientras que durante los primeros ocho meses del 2026 se ubicó en 5,35% cuando un año atrás era de 4,22%. La cifra anual ya se ubicó en 6,24%.

¿Qué fue lo que más subió?

En agosto el aumento se registró 0,89% en los precios de la recreación y cultura, 0,81% en información y comunicación y 0,71% en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los precios de las bebidas alcohólicas y tabaco subieron 0,41% en agosto, los de la salud 0,40%, los de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0,38% y los de los restaurantes y hoteles 0,33%.

Los costos de la educación avanzaron 0,02%, los del transporte 0,01%, mientras que los del vestuario bajaron 0,14%.