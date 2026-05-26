Grave accidente en la vía Bogotá – Tunja: bus con 15 pasajeros se volcó y una mujer murió

En la tarde-noche de este martes 26 de mayo ocurrió un grave accidente en el sector de Los Manzanos, municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Una mujer falleció.

El conductor de un bus de la empresa Concorde perdió el control y terminó volcándose. Transportaba a 15 pasajeros, de los cuales siete fueron llevados a un hospital. Otros siete fueron valorados sin mayor complejidad.

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