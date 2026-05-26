CANAL RCN
Colombia

Grave accidente en la vía Bogotá – Tunja: bus con 15 pasajeros se volcó y una mujer murió

El bus hace parte de la empresa Concorde y se accidentó en el sector de Los Manzanos, Tocancipá.

Accidente de bus en la vía Bogotá - Tunja.
Accidente de bus en la vía Bogotá - Tunja.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 26 de 2026
09:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde-noche de este martes 26 de mayo ocurrió un grave accidente en el sector de Los Manzanos, municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Una mujer falleció.

VIDEO | Carro a toda velocidad mató a una mujer en Bogotá: el conductor lleva cinco accidentes similares
RELACIONADO

VIDEO | Carro a toda velocidad mató a una mujer en Bogotá: el conductor lleva cinco accidentes similares

El conductor de un bus de la empresa Concorde perdió el control y terminó volcándose. Transportaba a 15 pasajeros, de los cuales siete fueron llevados a un hospital. Otros siete fueron valorados sin mayor complejidad.

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles…

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Roy Barreras

Roy Barreras niega ser uribista y anuncia su última campaña junto a Martha Lucía Zamora

Gustavo Petro

Las investigaciones contra el presidente Petro por presunta participación en política: ¿Cuál será el desenlace?

Elecciones presidenciales 2026

Fuerzas Militares preparan hace un año el despliegue de seguridad en elecciones: “Suspendimos vacaciones y permisos”

Otras Noticias

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 26 de mayo de 2026

¡Se siguen revelando ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 26 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Viral

Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales: su video llamó la atención

El actor Francisco Bolívar volvió a aparecer en redes sociales y publicó un video.

Millonarios

Millonarios hizo un papelón y quedó por fuera de la Sudamericana

Donald Trump

¿Qué dice el último chequeo médico de Trump a puertas de cumplir los 80 años?

Enfermedades

Ansiedad, estrés y curiosidad: estudio reveló las causas detrás del consumo constante de cigarros electrónicos