Senador Jota Pe Hernández denunció un plan para asesinarlo: reveló cuánto pagarían y quiénes serían

El senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, denunció públicamente que estaría siendo objetivo de un presunto plan criminal que buscaría atentar contra su vida y la de su familia.

De acuerdo con un comunicado del congresista, la alerta provino de la Fiscalía General de la Nación y estaría relacionada con estructuras armadas.

Hernández aseguró que la situación representa un riesgo alto y que la amenaza debe ser atendida con urgencia por las autoridades. Indicó que decidió hacer pública la denuncia debido al peligro al que está expuesto junto a su familia.

Me veo en la obligación de poner en conocimiento con caracter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia.

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Lo que habría pagado alias Calarcá para asesinar al senador Jota Pe Hernández

De acuerdo con la denuncia, detrás del plan de asesinato estarían las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Se destinó un millón de dólares y fueron alias Jhon Mechas, alias Richard y alias Andrey, quienes contactaron a la banda ‘Los Turcos’ y ‘Los Kamikazes’ para llevarlo a cabo.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre cómo se habrían realizado los presuntos seguimientos ni sobre las circunstancias en las que las autoridades tuvieron conocimiento del plan de asesinato.

Noticias RCN tuvo acceso a la declaración formal del senador en la Fiscalía, donde detalla aspectos muy delicados de la situación:

Dentro de la información suministrada por un testigo, indicó que ya tienen conocimiento de las rutas de los vehículos en los que yo me desplazo y que hay un presupuesto de 1.000.000 de dólares para llevar a cabo esa acción en contra de mi vida.

Así eran los seguimientos en el plan de asesinato contra Jota Pe Hernández

En su declaración, el legislador sostuvo que existe un plan explícito para asesinarlo y aseguró que también han realizado seguimientos a miembros de su familia.

He sido objeto de seguimiento en la ciudad de Bogotá. El último, el 25 de abril, cuando llegamos a una casa en el sur de Bogotá y ahí se baja mi esposa un momento de la camioneta asignada a mi esquema, cuando yo vi que venía una moto con dos sujetos yo me encontraba en el vehículo mi esposa estaba justo en la parte externa del copiloto, yo por el espejo me percato que la moto viene hacia nosotros entonces le pedí a mi esposa que se subiera a la camioneta de nuevo, cuando ella abre la puerta para subirse la moto llega hasta la parte trasera de la camioneta y se devuelve.

El congresista mostró su preocupación por el riesgo que corre su vida: