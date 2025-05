¿En qué puntos puede haber consensos durante el debate de la reforma laboral?

La plenaria del Senado revivió la reforma laboral, la cual había quedado archivada en la Comisión VII de la misma corporación meses atrás.

RELACIONADO Reforma laboral revive tras acalorado debate en el Senado

Durante la sesión del 14 de mayo, hubo dos temas importantes en la agenda: la reforma laboral y la consulta popular. La primera, como ya se mencionó, quedó revivida; mientras que la otra no prosperó.

Ahora, el futuro del articulado está en manos de la Comisión IV. Algunos esperan que para antes que culmine esta legislatura, pueda superar uno de los debates que le restan para ser ley.

En A lo que vinimos estuvieron los senadores Carlos Meisel, del Centro Democrático, y Juan Felipe Lemos, del Partido de la U; hablando sobre este importante proyecto que corre contra el tiempo.

¿En qué han logrado ponerse de acuerdo?

J.L.: “Lo primero que hay que decir es que el Congreso va a sacar una reforma laboral equilibrada. Apenas iniciamos la discusión”.

J.L.: “Una idea es que la estabilidad laboral se mantenga tal como viene en la ponencia de la Cámara de Representantes. Es decir, la regla general de que el contrato laboral sea a término indefinido y que se pueda hacer la modificación del contrato a término fijo para que sea cuatro años máximo sin renovarse”.

C.M.: “Vamos a reglamentar el tema de las plataformas, que tengan prestaciones cubiertas en su seguridad social. Empezamos la discusión hace dos horas en Comisión IV y hay 29 artículos donde creo que se va a centrar la discusión”.

C.M.: “Entre estos, por ejemplo, están la columna vertebral de lo que quiere el Gobierno y lo que puede salir en beneficio de una relación fraterna entre trabajadores y empleadores”.

¿Hay consenso sobre el recargo nocturno y dominicales?

J.L.: “Ese es el objetivo que tenemos, llegar a un consenso. Nosotros estamos planteando que debe definirse en la norma una gradualidad para que no todas estas cargas adicionales que van a enfrentar los empresarios se impongan de un solo tajo, sino que puedan ser prolongadas”.

C.M.: “Yo no me puedo comprometer a votar algo que vaya en contra de nuestras creencias. Eso no lo podemos plantear, hay que asegurar consensos”.

C.M.: “Espero que ojalá podamos armonizar entre todos unos textos que dejen al trabajador y al empleador mirándose una ruta fraterna de relación en un futuro”.

¿En qué temas podrían estar divididos?

J.L.: “En el contrato de aprendizaje. Es necesario mejorar las condiciones laborales y sobre todo en materia de salarios y prestaciones sociales de los aprendices del SENA, pero hay que revisar bien si se cambia o no esa figura de contrato de aprendizaje a esa figura de contrato laboral”.