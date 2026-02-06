Sergio Fajardo presentará el “Decálogo del Millón” tras primera vuelta presidencial: ¿a quién apoyará?
La expectativa gira en torno a si el político antioqueño respaldará en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda.
Noticias RCN
04:45 p. m.
El excandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que este miércoles al medio día dará a conocer el “Decálogo del Millón”, un documento que recoge las propuestas y principios de la fórmula que lideró junto a Edna Bonilla, tras obtener más de un millón de votos en la primera vuelta de las elecciones del domingo 31 de mayo en Colombia.
La expectativa gira en torno a si el político antioqueño respaldará en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda, quienes disputarán la presidencia en esta segunda vuelta que se votará el domingo 21 de junio.
Mensaje a los candidatos
En un extenso pronunciamiento en la red X, Fajardo recordó que “el domingo Colombia habló. Y Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen la enorme responsabilidad de pasar a la segunda vuelta”, subrayando que deben “sumar y ampliar, ir mucho más allá de su importante e incuestionable resultado”.
El exgobernador de Antioquia destacó que “un millón de ciudadanos quieren un CAMBIO.SERIO.SEGURO” y que ese caudal electoral representa a sectores moderados y de centro que resistieron la polarización.
Crítica a discursos agresivos
Fajardo cuestionó los mensajes de los candidatos que pasaron a segunda vuelta: “escuchamos discursos inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto. Discursos que presagian lo peor para Colombia”. En ese sentido, hizo un llamado a una campaña limpia, con debates y respeto a la pluralidad.
El político insistió en que “los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres”, pero recalcó que los principios de su movimiento deben ser escuchados para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno.
El “Decálogo del Millón” será presentado este miércoles a las 12:00 del mediodía y se perfila como un insumo clave en el debate político de cara a la segunda vuelta presidencial.