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Toque de queda en Ábrego tras ataque del ELN que dejó dos policías asesinados

Las autoridades indicaron que únicamente estará permitida la venta de alimentos y artículos esenciales mediante servicio a domicilio.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
04:49 p. m.
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Las autoridades de Ábrego, Norte de Santander, decretaron toque de queda en todo el municipio luego del ataque perpetrado por el ELN contra una patrulla de la Policía Nacional, hecho que dejó dos integrantes de la fuerza pública muertos en las últimas horas.

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La medida regirá desde las 8:30 de la noche de este viernes 25 de septiembre hasta las 5:00 de la mañana del sábado 26 de septiembre, como respuesta a la compleja situación de orden público que enfrenta la población.

El atentado ocurrió en la vía que comunica a Ábrego con Cúcuta, donde fueron atacados uniformados que adelantaban labores de patrullaje en zona rural.

En el hecho fueron asesinados el intendente César Rodríguez y el auxiliar de Policía Bryan Lizarazo. Ambos resultaron gravemente heridos durante la emboscada y, aunque fueron trasladados a un centro asistencial, fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

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Medidas especiales de seguridad

A través del Decreto 0135 del 25 de septiembre de 2026, la Alcaldía Municipal estableció restricciones a la circulación y permanencia de personas y vehículos en vías y espacios públicos durante la vigencia del toque de queda, salvo las excepciones contempladas por la ley.

Además, las autoridades indicaron que únicamente estará permitida la venta de alimentos y artículos esenciales mediante servicio a domicilio.

Los domiciliarios deberán estar previamente registrados ante la Secretaría de Gobierno, mientras que quedó prohibida la venta y entrega de bebidas alcohólicas. El incumplimiento de las disposiciones podrá acarrear sanciones contempladas en la Ley 1801 de 2016.

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Policía anuncia ofensiva contra los responsables

Tras conocerse el ataque, el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Barrera, rechazó el asesinato de los dos uniformados y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.

El oficial aseguró que la institución mantendrá las operaciones para dar con los responsables del atentado y ponerlos a disposición de la justicia. Entre tanto, las autoridades locales convocaron para este sábado un Consejo Extraordinario de Seguridad con el fin de evaluar la situación y adoptar nuevas medidas que permitan garantizar la tranquilidad de la comunidad.

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La administración municipal hizo un llamado a los habitantes de Ábrego para acatar las restricciones y actuar con prudencia mientras se desarrollan las acciones para restablecer el orden público en la región.

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