Servicio militar tendría importante cambio en Colombia: nuevo decreto permite ampliarlo por este tiempo

El Ministerio de Defensa Nacional ha reglamentado la prórroga voluntaria del servicio militar obligatorio hasta por un año adicional, un cambio significativo que ofrece a los jóvenes una alternativa para prolongar su vinculación con las Fuerzas Militares.

La medida, que se materializa mediante un nuevo decreto, da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2384 de 2024, la cual buscaba modificar disposiciones de la Ley 1861 de 2017 con el fin de garantizar los derechos y ampliar las prerrogativas y estímulos de los conscriptos.

La iniciativa busca, por un lado, mejorar las condiciones de quienes prestan su servicio a la patria y, por otro, fomentar la incorporación y la permanencia de personal con buen desempeño, el cual puede ser de gran utilidad para las necesidades operativas de las distintas fuerzas.

¿De qué trata esta prórroga?

La prórroga, que podrá ser solicitada por periodos que van desde los seis meses hasta los doce meses adicionales, es de carácter totalmente voluntario y representa una oportunidad para aquellos soldados que deseen continuar su experiencia, mientras reciben los mismos beneficios, derechos y deberes estipulados por la ley para el servicio militar regular.

Para acceder a esta extensión, los conscriptos interesados deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales que buscan garantizar la idoneidad y el buen rendimiento del personal que opta por prolongar su estancia en las filas.

Requisitos para acceder a esta prórroga en el servicio militar

En primer lugar, los soldados deben presentar su solicitud de prórroga con un tiempo mínimo de cuatro meses de antelación a la fecha de licenciamiento ante el comandante de la unidad donde se encuentren prestando el servicio militar.

Esta anticipación es crucial para que las unidades militares puedan evaluar las necesidades institucionales y la disponibilidad de cupos, dos factores determinantes para la aprobación final.

Segundo, es indispensable contar con un concepto de desempeño favorable expedido por el comandante de su unidad. Este requisito subraya que la prórroga está diseñada para reconocer y retener al personal que ha demostrado una conducta ejemplar y un rendimiento operativo positivo durante su servicio inicial.

Finalmente, el reclutamiento no debe haber sido sancionado penal, disciplinaria ni por responsabilidad administrativa, asegurando que solo el personal con un historial intachable pueda acceder al beneficio.