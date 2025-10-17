CANAL RCN
Colombia

Servicio militar tendría importante cambio en Colombia: nuevo decreto permite ampliarlo por este tiempo

El nuevo decreto le permitiría a los jóvenes extender su tiempo en las fuerzas militares.

servicio militar Ejército
FOTO: Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
07:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Defensa Nacional ha reglamentado la prórroga voluntaria del servicio militar obligatorio hasta por un año adicional, un cambio significativo que ofrece a los jóvenes una alternativa para prolongar su vinculación con las Fuerzas Militares.

La medida, que se materializa mediante un nuevo decreto, da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2384 de 2024, la cual buscaba modificar disposiciones de la Ley 1861 de 2017 con el fin de garantizar los derechos y ampliar las prerrogativas y estímulos de los conscriptos.

Servicio militar para mujeres se mantiene voluntario, dice la Corte Constitucional
RELACIONADO

Servicio militar para mujeres se mantiene voluntario, dice la Corte Constitucional

La iniciativa busca, por un lado, mejorar las condiciones de quienes prestan su servicio a la patria y, por otro, fomentar la incorporación y la permanencia de personal con buen desempeño, el cual puede ser de gran utilidad para las necesidades operativas de las distintas fuerzas.

¿De qué trata esta prórroga?

La prórroga, que podrá ser solicitada por periodos que van desde los seis meses hasta los doce meses adicionales, es de carácter totalmente voluntario y representa una oportunidad para aquellos soldados que deseen continuar su experiencia, mientras reciben los mismos beneficios, derechos y deberes estipulados por la ley para el servicio militar regular.

¿Cuándo hay convocatoria para prestar el servicio militar 2025?
RELACIONADO

¿Cuándo hay convocatoria para prestar el servicio militar 2025?

Para acceder a esta extensión, los conscriptos interesados deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales que buscan garantizar la idoneidad y el buen rendimiento del personal que opta por prolongar su estancia en las filas.

Requisitos para acceder a esta prórroga en el servicio militar

En primer lugar, los soldados deben presentar su solicitud de prórroga con un tiempo mínimo de cuatro meses de antelación a la fecha de licenciamiento ante el comandante de la unidad donde se encuentren prestando el servicio militar.

Esta anticipación es crucial para que las unidades militares puedan evaluar las necesidades institucionales y la disponibilidad de cupos, dos factores determinantes para la aprobación final.

Segundo, es indispensable contar con un concepto de desempeño favorable expedido por el comandante de su unidad. Este requisito subraya que la prórroga está diseñada para reconocer y retener al personal que ha demostrado una conducta ejemplar y un rendimiento operativo positivo durante su servicio inicial.

Finalmente, el reclutamiento no debe haber sido sancionado penal, disciplinaria ni por responsabilidad administrativa, asegurando que solo el personal con un historial intachable pueda acceder al beneficio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Presupuesto General de la Nación

“Este presupuesto es una profunda irresponsabilidad”: José Manuel Restrepo sobre el Presupuesto General 2026

Animales

¿Qué son las mascotas de apoyo emocional y cómo obtener este certificado en Colombia?

Violencia de género

Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta

Otras Noticias

Alfredo Morelos

Nacional anunció primera decisión tras la sanción de Alfredo Morelos

Alfredo Morelos fue sancionado luego de confesar que se “tiró” en un penal que no era y Nacional anunció contundente decisión.

Nicolás Maduro

¿Un régimen sin Maduro? Venezuela le habría hecho una propuesta a Estados Unidos para que deje el poder

Un medio de comunicación estadounidense entregó detalles de esta supuesta propuesta.

Subsidios

Renta Básica Solidaria: dan a conocer la fecha en la que se daría el primer pago a adultos mayores

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos

Redes sociales

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia