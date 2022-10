¿Qué es el 'servicio social para la paz' que propone Gustavo Petro?

El Senado y Cámara de Representantes tendrán que ir a conciliación sobre las diferentes que se presentan respecto al proyecto de la llamada 'paz total' del presidente Gustavo Petro. Dentro de este existe gran debate sobre el llamado "servicio social para la paz", la cual es una iniciativa que buscaría crear una alternativa al servicio militar obligatorio.

De aprobarse este servicio social para la paz, los jóvenes del país tendrían una nueva opción para aportar a la sociedad. Este incluye el cumplimiento de actividades relacionadas con el acuerdo de paz de La Habana, la protección de la naturaleza, y la promoción de la cultura.

Estas son las 11 modalidades de servicio que propone:

Promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas

Trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

Refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz

Promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización

Protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país

Promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.

Trabajo con víctimas de violencia sexual y basadas en género

Protección y cuidado de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad

Sumado a esto, el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico indicó anteriormente a medios de comunicación que este servicio estará abierto, no solo para hombres, sino también a las mujeres.

"El servicio social para la paz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración y un certificado equivalente la libreta militar”, sostuvo el congresista.

¿El servicio social para la paz reemplaza el servicio militar?

Según lo conocido sobre este proyecto, los jóvenes que decidan prestar el servicio social para la paz, no tendrán que presentar el servicio militar, sin embargo, no será un reemplazo para este. El servicio militar está definido en la Constitución Política, y no puede ser modificada por una ley.

"Lo que va a pasar es que los jóvenes seguirán siendo convocados a prestar el servicio y en ese momento tendrán la posibilidad de elegir el servicio social para la paz. Dicho de otra manera, el servicio militar obligatorio tendrá una forma de ser prestado que es social para la paz”, resaltó el senador Cepeda.

Desde la oposición al Gobierno, particularmente el Centro Democrático, ha señalado que esta iniciativa disminuirá el pie de fuerza del Ejército, y que el proyecto generará altos costos económicos.

En cuanto a este último punto, indican que el vacío de bachilleres va a generar que se necesite un mayor número de soldados profesionales. La revista Semana indicó que mantener a un bachiller le cuesta 856.000 pesos al Ejército, mientras que el sueldo de un soldado profesional es de 1.600.000 pesos.