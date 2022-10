Atención: Esta es la carta de Salvatore Mancuso al presidente pidiendo ser reconocido como gestor de paz

Este lunes 31 de octubre se conoció la carta del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la que pide ser reconocido como gestor de paz. La misiva dirigida al presidente Gustavo Petro se da luego de que el mandatario entregara, el pasado sábado, "la finca que ocupó Carlos Castaño, cerca de Montería, a 50 familias campesinas" en el marco de la reforma agraria que adelanta su gobierno.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia resaltó que dicha reforma inicie en Córdoba, departamento en donde en mayor medida operaron, y qué, según Mancuso, tiene un "gran significado", ya que "tantos años después de haber dejado las armas, siguen muchos temas inconclusos que son el resultado directo de varios factores que quedaron pendientes o fueron incumplidos en nuestra negociación y posteriores a la desmovilización". Para Mancuso, desmovilizado en 2005, "este hecho demuestra que el Estado no fue competente a la hora de recibir y entregar las tierras y otros bienes y activos que estuvieron en manos de las Autodefensas" y que, gran parte, al parecer, "terminó en manos de terceros de manera fraudulenta o en su defecto en el abandono".

La carta de Salvatore Mancuso también es una respuesta al presidente Petro, quien en medio de su discurso en Córdoba aseguró que "no sé quién tendrá temor a que él hable, pero debe haber verdad".

"Dicho esto, con respecto a la alusión que hizo acerca de mi solicitud, quiero decirle públicamente que mi convicción y compromiso por trabajar desde la institucionalidad para lograr una paz definitiva para Colombia siguen estando intactos. Si tuvimos capacidad y formas de emprender una guerra tan frenética y desgarradora, también tenemos capacidad, formas y experiencia para ayudar a pararla", indicó Mancuso, quien permanece preso en Estados Unidos tras ser extraditado en 2008.

El exparamilitar también sostuvo que "no tengo rabo de paja ni mucho menos estoy persiguiendo propiedades".

No tengo miedo alguno, lo que he tenido que decir, lo he dicho a costa de mi seguridad y la de mi familia, y como cuenta de cobro vea usted donde estoy y las retaliaciones, venganzas y persecuciones de las que hemos sido objeto, puntualizó.