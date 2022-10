Sale al mundo "Monotonía" la nueva canción de Shakira ¿dedicada a Gerard Piqué?

La espera por fin terminó. Shakira lanzó al mundo su nueva canción titulada "Monotonía". Para este tema, la artista colombiana buscó la colaboración del cantante puertorriqueño del género urbano Ozuna. Durante los últimos meses se ha hablado mucho del lanzamiento de esta canción, puesto que Shakira ha sido tema permanente en la prensa tras su separación con el futbolista Gerard Piqué.

Generando expectativa sobre "Monotonía", la cantante barranquillera ha dado algunas vistas previas a la letra y el video de la canción. Mucho se ha hablado que este tema está dedicado a Gerard Piqué, puesto que fragmentos de "Monotonía" muestran letras bastante sentimentales, y donde se hace alusión a la situación que vivieron en los meses previos a su separación.

“Sabía que esto pasaría, lo tuyo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, fue uno de los fragmentos de la canción.

En otro pedazo de la letra, Shakira canta lo siguiente: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos… Este amor no ha muerto, pero está delirando. Ya no hay nada, te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como Navidad, es mejor que esto se acabe ya”.

La historia de Shakira y Piqué

El 2010 fue el año que comenzó el romance entre la cantante colombiana y el futbolista español. Aquella época fue de éxito para ambos, puesto que Piqué se coronó campeón mundial con España, y en ese mismo Mundial, Shakira fue sensación con su canción "Waka-Waka", la cual fue el himno del campeonato.

Durante los últimos 12 años, vivieron juntos y tuvieron dos hijos, Sasha y Milán Pique, y eran una de las parejas más mediáticas. Sin embargo, en los últimos meses se confirmó su separación, y la nueva relación del futbolista con Clara Chía.