Shakira llegó al Chocó para acompañar a la población afectada por el terremoto

Shakira, cantante barranquillera, aterrizó en la tarde de este lunes en Quibdó, Chocó, para acompañar a los afectados por el terremoto.

Shakira aterrizó en Quibdó, Chocó

Tras la emergencia que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la artista usó sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad con los ciudadanos.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, expresó.

Un video conocido por este medio reveló el momento exacto en el que la colombiana bajó del jet privado que la transportó. Otras imágenes la muestran saludando y abrazando a varios niños en las calles.

Cabe mencionar que la cantante y su fundación Pies Descalzos abrieron su primer colegio en Quibdó en el 2005.

Artistas y empresarios se unen para donar recursos tras terremoto

El cantante Ryan Castro anunció una alianza con la fundación de J Balvin y Días para Contar para reunir donaciones destinadas a las familias damnificadas por el sismo.

De acuerdo con la información divulgada por el artista, los recursos recolectados serán llevados directamente por el equipo encargado hasta las comunidades y personas que requieran asistencia.

Por otro lado, diversos empresarios, reconocidos en el país, también han anunciado millonarias donaciones para apoyar la emergencia.

El empresario Jaime Gilinski Bacal confirmó una donación de $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de infraestructura afectada en Cali, una de las ciudades que más afectaciones tuvo tras el movimiento telúrico.

En las recientes horas, el presidente Abelardo De La Espriella informó que conversó telefónicamente con José Miguel Linares, presidente de Drummond, y que donará USD $1,5 millones. A este aporte se suman $50 millones de pesos que la entidad había recaudado previamente y de manera voluntaria por parte de los empleados.