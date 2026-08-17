CANAL RCN
Colombia Video

Shakira llegó al Chocó para acompañar a la población afectada por el terremoto

La artista aterrizó en Quibdó este lunes tras la emergencia que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Noticias RCN

agosto 17 de 2026
04:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Shakira, cantante barranquillera, aterrizó en la tarde de este lunes en Quibdó, Chocó, para acompañar a los afectados por el terremoto.

Shakira aterrizó en Quibdó, Chocó

Tras la emergencia que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la artista usó sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad con los ciudadanos.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, expresó.

Un video conocido por este medio reveló el momento exacto en el que la colombiana bajó del jet privado que la transportó. Otras imágenes la muestran saludando y abrazando a varios niños en las calles.

Cabe mencionar que la cantante y su fundación Pies Descalzos abrieron su primer colegio en Quibdó en el 2005.

Artistas y empresarios se unen para donar recursos tras terremoto

El cantante Ryan Castro anunció una alianza con la fundación de J Balvin y Días para Contar para reunir donaciones destinadas a las familias damnificadas por el sismo.

De acuerdo con la información divulgada por el artista, los recursos recolectados serán llevados directamente por el equipo encargado hasta las comunidades y personas que requieran asistencia.

Por otro lado, diversos empresarios, reconocidos en el país, también han anunciado millonarias donaciones para apoyar la emergencia.

El empresario Jaime Gilinski Bacal confirmó una donación de $150.000 millones para apoyar la reconstrucción de infraestructura afectada en Cali, una de las ciudades que más afectaciones tuvo tras el movimiento telúrico.

En las recientes horas, el presidente Abelardo De La Espriella informó que conversó telefónicamente con José Miguel Linares, presidente de Drummond, y que donará USD $1,5 millones. A este aporte se suman $50 millones de pesos que la entidad había recaudado previamente y de manera voluntaria por parte de los empleados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Presidencia de Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella reveló número de víctimas que dejó el terremoto tras ocho días

Cundinamarca

Buscan a mujer que desapareció tras el hundimiento de una lancha en Guatavita: esto se sabe

Animales

Creador de contenido está usando sus drones para buscar animales atrapados tras el terremoto

Otras Noticias

Selección Colombia

Selección Colombia: el sorpresivo DT que llegaría como asistente de Lorenzo para el Mundial 2030

La tricolor busca reemplazar a Luis Amaranto Perea, hombre que tomó rumbo al Medellín.

Hollywood

Conmoción en Hollywood: fallece recordada actriz a sus 36 años de edad

La trágica partida de la protagonista de 'Héroes' conmociona al espectáculo.

Cuidado personal

¿Por qué salen las canas? La ciencia explica qué hace que el cabello pierda su color

Shakira

"El compromiso de estar aquí al lado de ustedes", Shakira, en su llegada al Chocó tras el terremoto

Dian

Estas son las cédulas que deben presentar la declaración de renta en esta semana del 18 al 21 de agosto