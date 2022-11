Cartagena se revoluciona con She Is Global Forum, el evento de empoderamiento femenino

La ciudad de Cartagena, Colombia, será la sede de la segunda versión del She Is Global Forum 2022: Women Of The Future, que es nada más y nada menos que uno de los foros de equidad de género más grandes de Latinoamérica.

Este majestuoso evento de empoderamiento femenino contará con la presencia de más de 190 emprendedores, académicos, líderes sociales y figuras del sector público y privado a nivel global.

Durante tres días consecutivos los más grandes ejemplos de empoderamiento femenino se darán cita en el Hotel Hilton de Cartagena desde este miércoles 9 al sábado 11 de noviembre, la Fundación She Is en alianza con el Canal RCN compartirán con al menos 2.000 personas historias de éxito, estrategias y tendencias globales, regionales y locales con respecto a los avances hacia un mundo con equidad y liderazgo femenino.

La edición de este 2022 está enfocada en las ‘Mujeres del Futuro’, aquellas que son capaces de estimular nuevas iniciativas que permitan alcanzar cambios positivos en la vida de otras mujeres.

She Is Global Forum 2022

El objetivo de este evento que se realiza por segundo año consecutivo busca lograr un impacto en las mujeres para que descubran sus capacidades y habilidades para liderar sus comunidades.

‘Women Of The Future’ (Mujeres del Futuro), será el punto de inflexión en el impacto social, educación,la tecnología e innovación, y el emprendimiento que son necesarios para abrir el camino al empoderamiento femenino, indicó Juan David Sánchez, Director de She Is Global Forum.

En este evento enfocado en el poder femenino participarán más de 170 speakers nacionales e internacionales de la industria del deporte, cultura, política, negocios. entre las invitadas especiales de esta edición destacan la coronel Elizabeth J. Hartz, directora del programa Mujeres, Paz y Seguridad de las Fuerzas Aéreas Sur de Estados Unidos y Giovanna Ramírez, la primera mujer astronauta análoga colombiana.

Por otro lado también participarán 30 emprendedoras de Colombia, quienes tendrán la oportunidad de compartir ante la audiencia sus modelos de negocio en espacios como: Innovation Tank y Women’s Pavilion.

Lo que significa She Is Global Forum para la mujer colombiana

She Is Global Forum es un ecosistema poderoso y único que integra todos los sectores. Se trata de una apuesta que busca impactar, inspirar y crear la red más grande de mujeres y organizaciones como agentes de cambio, así lo define Nadia Sánchez, CEO de la Fundación She Is.

Esta nueva edición contará con la premiación de las mujeres más poderosas. El segundo día del foro se llevará a cabo la ceremonia de los She Is Global Awards 2022, donde se reconocerá y premiará a las mujeres y organizaciones más destacadas de Colombia y Latinoamérica por sus aportes en pro de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.