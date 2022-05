Mujeres que inspiran: la colombiana detrás del éxito de reconocida cadena de hoteles

La emancipación de la mujer en Latinoamérica se revoluciona cada día más, teniendo más cabida en las altas esferas de la sociedad y llegando, a pulso, a puestos empresariales para los que anteriormente solo se pensaban en hombres.

Dentro de la bolsa de mujeres ejemplares que le han hecho mella al machismo reinante en el mundo de los negocios de este lado del charco, está una colombiana cuya vida ha sido como un espiral, sin perder nunca el olfato curioso de querer explorar en el éxito de varios sectores del mundo empresarial.

"Vueltas da la vida, nunca pensé que esto a mi me pasaría", dice Gloria Stefan en una famosa canción y esa frase retrata lo que ha pasado en el devenir de Ana María Iregui Mendoza, una colombiana que desde hace varios años reside en México producto del éxito y renombre que ha alcanzado en la industria hotelera.

Y es que ha dado vueltas porque es arquitecta de profesión, pero siempre quiso incursionar en las artes, así que luego de terminar el pregrado en Bogotá, inspirada por su familia, pegó el salto a Los Ángeles para estudiar cine. Con el tiempo, se dio cuenta que eso no le llenaba, pero lo que sí, era viajar y conocer por el mundo, y gracias a un trabajo de call center en hoteles, se dio cuenta que ahí es donde tenía su vocación de vida.

"Empecé por arquitectura, luego pasé por cine, diseño de joyas y más. Terminé, por circunstancias de la vida, en esta industria que me cambió y aquí con muchísimo empeño", confesó Iregui en diálogo desde México con NoticiasRCN.com.

El de Ana María Iregui Mendoza puede resultar un nombre bastante desconocido, pero en la industria hotelera no hace más que generar admiración. Esta bogotana está detrás del éxito en América Latina de una de las cadenas de hoteles más populares en la región y también en Europa: NH Hotel Group.

La colombiana empezó su aventura en este gremio en el año 2000 y desde 2015 está ligada al grupo NH, en el que inició como Revenue Management y luego escaló a Directora Comercial para México y Cuba, pero hace un par de semanas fue nombrada como la nueva Directora Comercial para las Américas.

Sin preparación académica para la industria, pero con mucha curiosidad y ganas, Iregui Mendoza fue ganando posiciones y prestigio en un gremio en el que se necesita mucha imaginación y vocación. Ella la mostró y desde que empezó a contestar teléfonos hizo sentir su anhelo de llegar al mundo de los hoteles para convertirlo en uno cada vez mejor. Esta es la historia de una mujer colombiana que inspira.

¿Cómo llegó una arquitecta a la industria hotelera?

El camino ha sido muy interesante, hemos aprendido grandes cosas en la hotelería. Desde un principio hubo exploración en ámbitos artísticos, académicos, fotografía, entre otros, y todos esos caminos me llevaron a la hotelería por pasión. Siempre le digo a mis equipos que acá no estamos para volvernos millonarios sino para ser felices.

Cuando se me presentó la oportunidad de ejercer en el cine, es cuando me di cuenta que la hotelería era lo mío, en ese entonces estaba en operaciones. Empecé desde ceros contestando teléfonos y sin ninguna preparación académica hotelera. De ahí fui aprendiendo con líderes muy generosos que me dieron la mano para sacar todo ese potencial e ir creciendo en disciplinas de reservaciones y de recepción, y con ello aprender de toda la industria desde ‘las tripas’ y así crecer a Revenue Management, que ha sido la base de toda mi carrera.

Estudió arquitectura, experimentó en el cine, ¿De dónde nació el gusto por los hoteles?

La arquitectura siempre me apasionó, mis estudios forman mucho la mentalidad de un ser humano desde ceros. Es un arte que requiere tiempo, espacio y dimensión y eso quise aplicarla en otras artes. El interés por el cine se abrió porque tengo a familia en esa industria y en la del entretenimiento. Luego, dentro de mis pasiones artísticas, busqué una transición para ser exitosa y cuando empecé en la hotelería, vi que las artes las podría llevar a una zona de disfrute y no solo en lo profesional.

¿Cuál es la posición de los hoteles NH respecto a la competencia fuerte como Hilton o Radisson?

NH es una empresa muy fuerte de hotelería que tal vez no tiene tanto nombre en las Américas por las otras marcas norteamericanas que tienen mayor presencia y huella. Sin embargo, en Europa, sobre todo en España, tenemos un peso muy fuerte. En Europa tenemos un portafolio de 320 hoteles, mientras que en las Américas tenemos solamente 50. NH tiene certeza y muy alta confianza en que el desarrollo turístico en esta región tiene un potencial enorme y estamos buscando tener cada vez más expansión.

¿Siendo colombiana y mujer, qué obstáculos ha encontrado?

En esta industria estamos por pasión y a los colombianos eso nos sobra, así que sumado al profesionalismo, estructura y ganas de trabajar, es lo que nos ha permitido llegar a tan altos cargos de forma transversal. Los colombianos estamos muy bien posicionados, no solo en México, sino también a nivel global. En este momento histórico que estamos viviendo, creo que el rol de la mujer empieza a cobrar una mayor presencia porque ya hemos tenido tiempo para prepararnos y competir con nuestros pares masculinos, que antes tal vez tenían el monopolio de estos cargos directivos, pero ahora estamos en igualdad de condiciones.

¿Qué retos tiene por delante en la Dirección Comercial para las Américas?

Es un reto hermoso, muy grande y que tiene muchas aristas. Por un lado, continuar con la gestión de un equipo muy fuerte que me ha acompañado en México y a su vez volver. A trabajar con el equipo que formamos en Colombia, y sobre todo, poder explorar más de cerca en la macroeconomía tan interesante que tiene el cono sur, con todas sus particularidades. Eso también me permite seguir empujando mis límites a esa capacidad de flexibilización en el modelo de liderazgo, porque tenemos que adaptarnos siempre a cómo se comporta cada una de las culturas con las que trabajamos. Ese me parece un reto muy importante para entender dónde están las eficiencias que podemos llegar a transversalizar con las Américas, pero a su vez manteniendo ese foco de la importancia de tener la regionalización en donde se debe, ese es el reto más interesante.

¿Cómo ha sido el posicionamiento de los NH en Colombia?

Colombia nos ha dado la bienvenida. Entramos e una manera menos orgánica respecto a la expansión que normalmente buscamos. Compramos el portafolio de una empresa familiar preexistente y eso nos dejó muy bien posicionados porque son hoteles en excelentes ubicaciones y ahora nuestro reto es, después del proceso que hemos vivido en los últimos dos años, llegar a esa recuperación de ingresos a niveles de 2019 para poder continuar con todos los planes pre-pandemia, lo cual ya lo estamos logrando con la apertura de un nuevo hotel en Cali.

¿Cómo va la recuperación post pandemia de los hoteles NH?

Claramente el impacto que sufrió la industria durante esta época fue grande. Nos mantuvo a flote la demanda doméstica, que no tuvo tanta restricciones y tenemos la fortuna de haber contado con muchísimo tráfico del mercado doméstico en Colombia, porque nos encanta viajar y nos probó que al ser humano le gusta estar en contacto con la naturaleza, con la gente y con nuevos escenarios. Esa recuperación se ha visto mucho más rápido de lo que pensábamos, todavía no hemos llegado a niveles de 2019, sin embargo, este año nos ha dado muy gratas sorpresas y estamos llegando a duplicar los ingresos del 2021.

