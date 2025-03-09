“Si el gobierno logra mayoría en la Corte Constitucional, podrá avalar las reformas tributarias que quiera”: expertos

Un pulso por la democracia se juega hoy en el Congreso de la República que deberá elegir el ultimo magistrado de la Corte Constitucional en terminar periodo este año.

Según expertos en caso de que sea elegida María Patricia Balanta, candidata del gobierno, se perdería el equilibrio del alto tribunal y se abre la puerta una “reelección indefinida del jefe de Estado”. Análisis.

Expertos constitucionalistas y abogados en dialogo con noticias RCN han manifestado abiertamente su preocupación por la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda tener un magistrado apoyado por el gobierno, dándole la mayoría de los votos (5) para tomar decisiones importantes que cambiarían el rumbo del país.

Actualmente el gobierno tendría apoyando sus iniciativas de todo tipo al magistrado Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Miguel Polo y Juan Carlos Cortés, quienes han votado abiertamente apoyando los proyectos del gobierno, en caso de que quede María Patricia Balanta, apoyada por el gobierno las cargas se cambiarían en favor del gobierno como lo dice el director de la corporación excelencia a la justicia Hernando Herrera.

“Si el gobierno Petro logra la mayoría en la Corte Constitucional podrá convalidarse por esa vía las reformas tributarias que le plazcan en desmedro de los contribuyentes. Si el gobierno Petro obtiene la mayoría en la Corte Constitucional podrá darles paso a algunas de las reformas planteadas por la bancada de Gobierno posibilidades de reelección indefinida del jefe de Estado”: precisó.

Explicó el jurista que al tener mayoría el Gobierno con Balanta, tendría un “cheque en blanco” para modificar cosas estructurales del Estado. “También asambleas nacionales constituyentes y reiniciar toda la institucionalidad colombiana, si el gobierno Petro obtiene la mayoría en la Corte Constitucional, también podrá convalidar cuanta reforma le plazca así ellas sean abiertamente inconvenientes” concluyó.

De otro lado el presidente del Colegio de Abogados penalistas, Francisco Bernate, explicó la importancia de la elección, en especial por los derechos de los colombianos “ha habido errores muy importantes personas que una vez han llegado allí han tenido otro tipo de agendas y han terminado afectando los derechos de todos y todas” dijo a Noticias RCN.

Un tema que dejó en claro el jurista es la independencia del Gobierno que debe tener el nuevo magistrado.

“Es muy importante la independencia es muy importante que quien ocupe este cargo sea independiente del Gobierno de turno porque en ultimas es su juez, se trata es de que piense en todos los colombianos en nuestros derechos y garantías, no satisfacer a un gobierno de turno” concluyó.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras sin ambages ni dudas, dejó en claro que María Patricia Balanta es la candidata del Gobierno de Gustavo Petro, en su red social X dijo “Ante las amenazas de Petro, claudicó la señora Defensora y se destapó. Sin ningún pudor, pide abiertamente el voto por la doctora Balanta, pagando los favores de su elección”.

También cuestionó duramente la postura de Iris Marín defensora del pueblo, quien habría tomado partido en la elección por una candidata.

“Y, como lo he venido advirtiendo, Petro se quitó la máscara y abiertamente señala que nada más le importa que hacerse a las mayorías de la Corte Constitucional. Si esto ocurre, estaremos sometidos a este yugo, mínimo, durante los próximos seis años” Dijo Vargas Lleras.

Por tal motivo fue la funcionaria denunciada disciplinariamente ante la Procuraduría.

“Tal conducta constituye una intervención indebida en un proceso de elección de alto dignatario, utilizando su investidura y los recursos de la institución para favorecer una candidatura, lo que atenta contra los principios de imparcialidad, transparencia y neutralidad que deben regir el ejercicio de su cargo” dice el documento de la denuncia.

El otro candidato es Carlos Camargo, el exdefensor del Pueblo que claramente no está con el gobierno, se ha caracterizado por su respeto a las instituciones y su postura garantista. Con su elección según expertos se da un claro equilibrio a la Corte Constitucional, por su tendencia conservadora, así como por sus posturas jurídicas en temas de cobertura nacional.

En el ámbito público, Camargo alcanzó una de las más altas responsabilidades de control y garantía de los derechos fundamentales en el país, al ser designado como Defensor del Pueblo, cargo en el que se enfrentó a complejos retos en materia de derechos humanos, protesta social y conflicto armado. Su perfil combina formación académica de alto nivel con experiencia en la defensa institucional y en la gestión de escenarios de alta tensión política y social.

Por último, Jaime Tovar, otro candidato que está en la terna quien ha ocupado diversos cargos de entre ellos en el Ministerio de Justicia, donde contribuyó en asuntos de política pública y reformas legales, y en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, espacio clave para la resolución alternativa de conflictos en el sector empresarial. En los corrillos judiciales se habla de su cercanía con el actual presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez un viejo conocido de los tribunales de arbitramento.

El Congreso tiene una decisión histórica de definir el equilibrio de la Corte Constitucional para tomar decisiones que nos afectan a todos los colombianos y no al gobierno de turno.