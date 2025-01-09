CANAL RCN
Colombia

“Uy, usted como se ha engordado”: el comentario que salpica a candidata a la Corte Constitucional

Una investigación disciplinaria contra la magistrada María Patricia Balanta revive cuestionamientos sobre su trato laboral justo.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El magistrado Carlos Arturo Ramírez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió investigación disciplinaria contra la magistrada María Patricia Balanta Medina, actual integrante de la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, luego de una queja presentada por una exfuncionaria de su despacho.

El “regaño” de Dilian Francisca Toro a Alex Vega: ¿Qué pasó? Estos son los detalles
RELACIONADO

El “regaño” de Dilian Francisca Toro a Alex Vega: ¿Qué pasó? Estos son los detalles

Un comentario que abrió un proceso

Según el documento oficial fechado el 8 de julio de 2024, Natalia Giraldo Fernández denunció haber sido víctima de acoso laboral. Entre los hechos relatados, figura un episodio ocurrido el 10 de octubre de 2023, cuando Balanta habría comentado: “Uy, usted como se ha engordado”.

La queja también señala exigencias fuera del horario laboral, tareas en días no hábiles y presiones para presentar la renuncia en noviembre del mismo año. Con esos antecedentes, la Comisión decidió abrir la investigación disciplinaria.

Balanta y su aspiración a la Corte Constitucional

El caso toma relevancia porque Balanta Medina integra la terna enviada por la Corte Suprema al Senado de la República para elegir al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional.

Balanta es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca, con especialización en comercio internacional, maestría y doctorado. Su trayectoria incluye experiencia como juez, magistrada y docente universitaria.

Sin embargo, su nombre ha estado en el centro de la discusión política. Durante un encuentro entre líderes de partidos en la casa del expresidente César Gaviria, se mencionó que Balanta sería la candidata de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. La mandataria departamental desmintió esa versión y aseguró que ni ella ni el Partido de la U tienen directriz alguna para apoyarla.

Lo que viene

Mientras el Senado prepara el debate para definir al nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional, el proceso disciplinario contra Balanta sigue su curso y podría pesar en la decisión final.

Corte Constitucional autorizó a la Comisión de acusaciones para investigar al presidente Gustavo Petro
RELACIONADO

Corte Constitucional autorizó a la Comisión de acusaciones para investigar al presidente Gustavo Petro

La polémica por el comentario “Uy, usted como se ha engordado” y las denuncias de acoso laboral se cruzan con una elección clave para la justicia colombiana, en un momento en el que la transparencia y la ética judicial están bajo la lupa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Otra masacre sacude el norte del país: cuatro personas brutalmente asesinadas en La Guajira

Santander

Padres de familia protagonizaron violenta riña en partido de fútbol de niños de entre 9 y 10 años

Barranquilla

¿Qué se sabe sobre el marino del buque ARC Gloria que cayó al río Magdalena?

Otras Noticias

Animales

Reconocido torero colombiano fue brutalmente corneado en medio de una corrida en Francia

Las cornadas comprometieron zonas delicadas y lo llevaron a ser intervenido de urgencia.

Artistas

Pareja de Aida Victoria volvió a reaccionar tras rumores de la supuesta paternidad de Westcol

Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, ya había emitido un pronunciamiento en el que aseguró que su paternidad no está en duda.

Liga BetPlay

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueva caída de América de Cali

Finanzas personales

Colombianos tendrán alivio para su bolsillo: aviso por tasa de usura en septiembre

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez