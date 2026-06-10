Si no votan por el candidato de su preferencia tendrán que abandonar la región: amenaza de grupo ilegal en Caquetá

Hay una nueva alerta sobre la situación de orden público en el departamento de Caquetá, a once días de la segunda vuelta presidencial, denuncian presunto constreñimiento electoral.

RELACIONADO Documentos revelan cómo disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de la segunda vuelta

En diálogo con Noticias RCN, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, aseguró que las comunidades rurales son presionadas por grupos armados ilegales para direccionar el voto hacia un candidato específico en la segunda vuelta presidencial.

"Es un hecho cierto, así a través del Gobierno Nacional no lo quieran reconocer. La situación está desbordada de la manera tan descarada como los actores criminales, en especial los que están sentados en la mesa de diálogo, ejercen presión sobre las comunidades, sobre las asociaciones, sobre los presidentes de junta, sobre los alcaldes y sobre los líderes religiosos para que obliguen a sus feligreses a que depositen su voto por un candidato a la Presidencia específico. Esa es una realidad que no se puede tapar".

Señaló que las presiones comenzaron luego de la primera vuelta electoral, dijo que las reuniones han sido en casi todo el norte del departamento y los métodos de amenaza incluyen citaciones escritas, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y audios donde convocan a la población.

Quien no vote por el candidato ordenado por el grupo armado deberá abandonar la región

El gobernador de Caquetá indicó que la situación se ha agravado progresivamente. Inicialmente, quien no votara por el candidato indicado debía pagar una multa de dos millones de pesos, ahora deberá abandonar la región.

RELACIONADO Lanzan granada contra la Fuerza Pública en Caquetá durante la jornada electoral

"La instrucción por parte de este actor armado ilegal es que del que ellos sospechen que votó por el candidato que no es de su preferencia tendrá que abandonar la región. Eso es un tema demasiado complejo que lo hemos esbozado en los diferentes consejos de seguridad donde les ha llegado la citación de los audios y las invitaciones de la Junta de Acción Comunal que no es porque hagan parte de estos actores armados ilegales es que están siendo instrumentalizadas por los actores armados ilegales para bajar la orden a los socios de la Junta".

Agregó que las denuncias ya fueron puestas ante la Fiscalía general de la Nación y lo mismo harán ante la Procuraduría.

"Una cacería sin fin"

Ruiz también afirmó que tras detectar votos contrarios a sus instrucciones en algunos puestos rurales durante la primera vuelta presidencial, los grupos armados iniciaron una cacería sin fin contra quienes presuntamente desobedecieron.

"Ahora lo que están diciendo la gente es que tienen que tomarle el voto, la foto al voto y mostrársela a un delegado que ellos han puesto para verificar el voto. Es una situación demasiado difícil por eso en los consejos de seguridad hicimos la recomendación a la fuerza pública que prohibiera la entrada del celular a los puestos de votación. Eso no está en la ley pero es muy difícil que se pueda controlar eso en los cubículos donde se vota".

Las zonas más afectadas incluyen San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Campo Hermoso.