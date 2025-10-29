VIDEO | Sicario asesinó a sangre fría a un hombre en Bogotá: fue abatido durante la huida

En un violento suceso ocurrido en la localidad de Bosa, sur de Bogotá; un hombre fue asesinado a sangre fría. El sicario lo siguió sigilosamente hasta asesinarlo. La víctima había salido hace poco (el 7 de octubre) de la cárcel luego de cumplir un proceso por hurto.

El criminal fue abatido por la Policía a los pocos minutos de cometido el crimen. Además, capturaron a una mujer con antecedentes de tentativa de homicidio y hurto calificado, quien habría sido su cómplice.

Sicario abatido y cómplice capturada

Las cámaras de seguridad de los alrededores grabaron el crimen cometido a plena luz del día. La víctima estaba caminando por la vía, sin percatarse que detrás de él estaba el sicario.

Cuando lo tuvo cerca, no dudó en un instante y sacó la pistola. El sicario le disparó varias veces, incluso teniendo al hombre tendido en el suelo. A poca distancia estaba una motocicleta que lo estaba esperando para emprender la huida.

Más de 800 homicidios durante 2025 en Bogotá

Sin embargo, fue en ese momento cuando un uniformado le disparó. La mujer botó la motocicleta al suelo y salió corriendo, pero pudo ser atrapada a escasos metros.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía, se han registrado 875 homicidios en lo que va del año, con aproximadamente la mitad de estos vinculados a enfrentamientos entre bandas criminales.

Este crimen, que afecta principalmente a las localidades de Ciudad Bolívar (184), Kennedy (119) y Bosa (66), muestra la peligrosa influencia de las organizaciones delictivas en estas áreas.

La cantidad de crímenes se mantuvo casi igual que el año pasado. La modalidad más empleada por los asesinos fue con arma de fuego, superando a los objetos contundentes, artefactos explosivos / dinamita y armas blancas.