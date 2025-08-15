CANAL RCN
Sigue sin emitirse la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González ¿Qué dice la Fiscalía?

Han pasado 44 días desde que la justicia colombiana ordenó su captura y aún no hay orden internacional para su detención.

agosto 15 de 2025
01:23 p. m.
El 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y uno de los colaboradores más cercanos al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, más de un mes después, Interpol no ha emitido la “circular roja” que permitiría su búsqueda y captura a nivel internacional.

La Fiscalía General sostiene que el 4 de julio, un día después de la orden judicial, envió la solicitud oficial a Interpol. Según la fiscal María Cristina Patiño, el trámite se realizó por comunicación formal a la oficina de la organización en Colombia, que hasta la fecha no ha dado respuesta. Por su parte, el director de la Policía Nacional asegura que la petición fue remitida a la sede central en Francia, donde tampoco se ha generado pronunciamiento.

Investigación para establecer cómo salió del país

Noticias RCN confirmó que, tras conocerse esta situación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín adelantan las primeras diligencias para determinar cómo y bajo qué circunstancias González viajó a Nicaragua, así como quiénes pudieron haber colaborado en su salida del país.

Se sabe que, para el momento en que se emitió la orden de captura, González ya se encontraba en territorio nicaragüense. La ausencia de la circular roja ha impedido que la detención pueda ejecutarse en el extranjero, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades nacionales e internacionales.

Mientras continúan las investigaciones, la falta de respuesta por parte de Interpol mantiene en suspenso un proceso que, según expertos, es clave para garantizar que la justicia colombiana pueda actuar frente a este caso.

