Dolorosas razones que llevan a adultos mayores a atentar contra su vida: alarmantes cifras de violencia

El hogar, tradicionalmente considerado el refugio más seguro, se ha convertido en un espacio de riesgo para miles de adultos mayores en Bogotá.

Las cifras oficiales revelan una realidad alarmante: 90% de los casos de violencia contra esta población son cometidos por miembros de su propia familia, una situación que permanece mayormente oculta y difícilmente es denunciada.

Entre 2020 y 2025, la ciudad registró 11.579 casos de violencia intrafamiliar y de género en personas de 60 años y más. Del total de víctimas, el 71% son mujeres y el 28% son hombres, según datos oficiales.

Esta problemática adquiere especial relevancia en una ciudad donde el 16% de la población, cerca de 1.305.000 personas, son adultos mayores.

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Adultos mayores víctimas de violencia en el hogar

El 39% de los casos corresponde a negligencia, el 33% a violencia física, el 23% a abandono, el 13% a violencia económica y el 4% a violencia sexual.

Sin embargo, lo más preocupante es la identidad de los agresores, en el 53% de los casos el responsable es un hijo o hija, en el 19% la pareja, en el 10% otro familiar y en el 6% un hermano o hermana.

Las autoridades piden que, si la comunidad conoce un caso de abuso, de violencia, de negligencia, de abandono contra una persona mayor, por favor, que comuniquen con la Secretaría de Integración Social, con la Secretaría de Salud y con el 123.

¿Por qué los adultos mayores se suicidan?

Esta situación de violencia intrafamiliar se conecta con otra alerta crítica, los suicidios en adultos mayores.

En los dos primeros meses de 2026 se han registrado 13 casos, una cifra que de mantenerse podría llevar a Bogotá a cerrar el año con aproximadamente 78 suicidios en esta población, superando ampliamente los 53 registrados en todo 2025.

Las localidades de Antonio Nariño y Barrios Unidos presentan las cifras más altas. Los estratos 3 y 4 son identificados como los más vulnerables en cuanto a ideación suicida.

Las autoridades advierten que factores como la pérdida de autonomía, problemas de salud, falta de ingresos y el maltrato familiar estarían empujando a muchos adultos mayores a una crisis silenciosa.

Desde el Concejo de Bogotá se han radicado dos iniciativas enfocadas en cuidar la salud mental del adulto mayor y en implementar estrategias para disminuir y erradicar los suicidios en esta población vulnerable que enfrenta una doble amenaza: violencia en el hogar y abandono institucional, así lo explicó la concejal María Clara Name.