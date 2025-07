¿Podría quedar libre Silvana Torres, la madre que asesinó a su bebé de dos años?

El más reciente caso de infanticidio que sacudió al país el pasado 26 de julio, en Manizales, donde una bebé de dos años fue atacada con arma blanca por su propia madre podría tener un giro inesperado.

En las últimas horas, la mujer, identificada como Silvana Torres, fue imputada por el delito de homicidio agravado por el atroz crimen de su hija, no aceptó los cargos, pese a las evidencias que la señalan como la autora de los hechos.

La mujer tras propinarle una herida mortal en el cuello a su hija intentó acabar con su vida, causándose una lesión de 15 centímetros, en el mismo lugar en el que apuñaló a su hija.

La versión de la madre que asesinó a su bebé, Antonella

En el documento de ingreso a urgencias, la mujer fue cuestionada sobre los hechos, entregando su versión a los médicos:

“Me enceguecí, me llené de rabia y lastimé a mi hija. Después quise morirme, no fue por venganza, ella no tenía la culpa, yo sé que me odian por lo que hice; por eso me quería morir".

Asimismo, la joven reveló a los especialistas que ese día había cuidado a la niña, visitó una hermana y regresó para dormir un rato con su hija en su apartamento.

Al despertar tenía muchas cosas en la cabeza, fue a la cocina, tomó un cuchillo y desde ese momento no recuerda nada.

¿Hay una posibilidad que podría dejar en libertad a Silvana Torres?

Todo parece indicar que, tras no aceptar los cargos, la defensa de la mujer acusada de asesinar a su propia hija en Manizales buscaría la inimputabilidad bajo el argumento de que habría sufrido una presunta crisis psicológica que la llevó a cometer el crimen.

En su testimonio, Silvana Torres aseguró no recordar el momento en el que acabó con la vida de su hija, sus recuerdos irían hasta el momento en el que tomó el cuchillo.

Según la jurisprudencia colombiana, de ser declarada culpable podría enfrentar una condena de entre 40 y 50 años de prisión.

Armando Ramírez, abogado especializado en derecho penal y criminología, explicó que según el artículo 33 del Código Penal “se podría argumentar desde la defensa que esa persona no tenía la facultad de comprender que lo que estaba haciendo por alguna situación psicológica, estado de esquizofrenia.

Será cuestión de la defensa tratar de demostrar, a través de exámenes médicos forenses con especialistas para tratar de defender a la madre de la menor bajo la circunstancia de inimputabilidad.

“Siendo inimputable no sería culpable del hecho y podría ser enviada a un centro de salud mental”, indicó Ramírez.