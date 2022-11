Sindicatos rechazan convocatoria a marchas para apoyar reformas de gobierno Petro

Desde el principio, la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República llevaba como bandera el 'cambio' respecto a los gobiernos anteriores en el país y así ha comenzado su mandato en estos primeros meses, al menos con la intención de reformar varios órdenes de la sociedad colombiana.

La que más impacto ha generado en lo que va del 2022 es la reforma tributaria que ya fue aprobada por el Congreso el pasado 4 de noviembre. Menos avanzadas, pero en marcha, el Gobierno tiene la reforma política y la reforma a la salud.

En ese sentido, miembros del Pacto Histórico y organizaciones sindicales convocaron a una gran marcha nacional el próximo 15 de noviembre con el objetivo de respaldar a Petro y a sus reformas.

"Multitudes, como hace unos meses, puedan salir a lo largo y a lo ancho de Colombia, pero esta vez no para elegir un candidato, un nombre de una persona. Esta vez, para construir colectivamente el país que queremos", dijo el mandatario el pasado 15 de octubre en un evento público en Cali, invitando a todos los colombianos a salir a las calles.

La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTG), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), son los gremios que lideran las marchas junto a la iniciativa del partido de Gobierno.

Sindicatos rechazan marchas en apoyo a reformas

Sin embargo, esta convocatoria recibió un revés en las últimas horas con el pronunciamiento de varios sindicatos con una postura en contra de este movimiento del 15 de noviembre. Entre los que rechazan la invitación se encuentran dirigentes de la CGT Nacional, y as Federaciones y Organizaciones sindicales.

“Dada la expectativa y confusión creada por algunos sectores sindicales, para marchar en apoyo al programa de gobierno del actual presidente el próximo 15 de noviembre de 2022, y entre ellos, supuestamente la Confederación General del Trabajo, y dado que al interior de la CGT, las opiniones se encuentran fraccionadas, y tal decisión no ha sido aprobada oficialmente en ninguna instancia estatutaria, como el comité ejecutivo o la junta confederal, consideramos inaceptable y un atentado contra la institucionalidad, la democracia interna, el pluralismo, la independencia y la autonomía en nuestra Central y sus organizaciones, pretender oficializar tal apoyo, por redes sociales y otros medios", dice el comunicado que en conjunto dieron a conocer para aclarar su postura.

"Algunos sindicatos y Federaciones han decidido unilateralmente participar; no obstante, tales anuncios, no pueden perversamente hacerse aparecer ante el país como una decisión institucional", añaden.

Los sindicatos y grupos trabajadores aseguran que varios puntos de las reformas son controversiales y requieren mayor discusión, por lo que no están del todo de acuerdo que se aprueben y por eso no se sumarán a las marchas del 15 de noviembre.

"Rechazamos esta convocatoria y anunciamos que no participaremos de la misma, primero porque no es una decisión institucional y segundo porque el programa, plan de gobierno y agenda social, política y legislativa, es intensamente extensa, discutible y controvertible; además, la autonomía y la independencia de las organizaciones sindicales y sociales no deben comprometerse ante este o cualquier gobierno, partido o gremio económico, etc.", puntualiza el texto.

Por último, el comunicado aclara la postura de la CTG, asegurando que no harán parte de la marcha y que está siendo "manipulada en sus decisiones por un grupo que hace parte de la conducción nacional, quienes, por quedar bien con funcionarios del Gobierno, se han convertido en correa de trasmisión, sometiendo a la organización a la pérdida de su autonomía e independencia, la cual debe prevalecer frente a cualquier gobierno en particular".