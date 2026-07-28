Sobrecostos, deficiencias administrativas y demoras de 160 días: radiografía de la SuperSalud al FOMAG

La auditoría integral practicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al que se encuentran afiliadas 820.000 personas, dejó en evidencia “graves deficiencias en la administración de los recursos y en la garantía del derecho a la salud de los docentes, pensionados y sus familias”.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se realizaron 38 hallazgos administrativos, cuatro fiscales, tres disciplinarios y dos penales.

En palabras de la Supersalud, el FOMAG le falló al Magisterio y presenta falencias graves en el manejo de información, la contratación, la ejecución de los recursos y la prestación de servicios.

Quejas y tutelas de los pacientes del FOMAG han venido aumentando desde el 2024:

Durante las vigencias 2024, 2025 y 2026 las quejas y reclamaciones de pacientes del FOMAG han aumentado de forma dramática. En el 2024 fueron 31.000; en el 2025, 44.000 y solo entre enero y abril de 2026, 17.000.

De igual manera, las acciones de tutela aumentaron, pasando de 4.945 en 2024 a 7.253 en 2025 y al menos 3.064 en el primer trimestre de 2026.

Y no es para menos. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, los pacientes del FOMAG han tenido que esperar hasta 160 días para la prestación de servicios especializados, cuando el tiempo límite es mucho menor.

No sorprende que “el 96 % de las quejas corresponde a barreras de acceso, principalmente por negación de servicios, demoras en la prestación y retrasos en las autorizaciones”.

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Los números que no cuadran:

También preocupan las inconsistencias en cuentas del FOMAG. En los reportes de deuda se encontró una diferencia de 210.399 millones de pesos y pagos por 606.056 millones por encima de los valores facturados.

Por ejemplo, aunque el omalizumab, para tratar el asma, la urticaria y algunas alergias, tiene un precio aproximado de 1.230.000 pesos por 150 miligramos, lo pagaban a 16.000.000 de pesos.

Y aunque el pago por el software Horus superó los 45.154 millones, solo estaría activo el 60 % de sus funciones, dejando a un lado módulos estratégicos para la atención de los pacientes, como el de farmacia, agendamiento y tutelas.