Habló soldado que ejecutó valiente maniobra para evitar nuevo atentado en la vía Panamericana

Las operaciones de la Fuerza Pública continúan siendo determinantes para prevenir ataques terroristas en el país. Un reciente hecho ocurrido en Taminango, Nariño, dejó en evidencia el papel de los uniformados en la protección de la población civil, tras la desactivación de un cilindro cargado con explosivos en la vía Panamericana.

El caso quedó registrado en video, donde se observa la maniobra ejecutada por varios militares. En las imágenes se destaca al soldado Perea, quien cargó el cilindro al hombro para retirarlo del lugar, evitando así un posible atentado que habría afectado a quienes transitaban por este corredor vial.

¿Cómo evitó el soldado un atentado en la vía Panamericana?

Según el propio testimonio del uniformado, la decisión fue inmediata y orientada a proteger a la comunidad. “Tomo la iniciativa de moverlo del lugar donde se encontraba para garantizarle y generarle tranquilidad a la población”, explicó, al referirse al momento en que intervino el artefacto explosivo.

El cilindro, que minutos antes estaba ubicado sobre la vía, representaba un riesgo inminente. La acción rápida y coordinada permitió neutralizar la amenaza y evitar pérdidas humanas, en una zona donde este tipo de ataques ha generado preocupación constante.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la maniobra del soldado?

El brigadier general Juan José Guzmán, comandante de la brigada 23 del Ejército Nacional, destacó la labor de los uniformados y el compromiso demostrado en este tipo de misiones. “Me siento muy orgulloso de poder comandar hombres con valentía, con sacrificio y dedicación que están haciendo su trabajo por el pueblo colombiano”, afirmó.

El soldado Perea, con ocho años de servicio en la institución, representa el trabajo continuo de quienes enfrentan riesgos constantes en cumplimiento de su deber. Su testimonio evidencia las decisiones críticas que deben tomar en este tipo de escenarios.