Cauca pide paz: velatón en Popayán tras atentados que dejaron 21 víctimas mortales

Luego de la ola de atentados con explosivos que se registraron de manera consecutiva durante 72 horas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca este fin de semana, que dejaron decenas de víctimas, la comunidad de Popayán se unió para pedir el fin del terrorismo.

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Con una velatón, mostraron solidaridad con las familias de los 21 inocentes asesinados por las disidencias. En las últimas horas falleció uno de los heridos, aumentando la cifra de víctimas mortales.

El dolor y la tristeza siguen marcando la vida en el departamento del Cauca y el suroccidente del país. Hace solo minutos terminó el homenaje que rindieron las autoridades, incluida la Gobernación del Cauca, a cada una de las víctimas de este cruel atentado perpetrado por las disidencias de las Farc.

En pleno centro de Popayán permanecen las pancartas con los nombres de las víctimas: 20 ya estaban plasmados, pero la cifra ascendió a 21. Flores blancas, bombas blancas y camisas blancas fueron el símbolo de la jornada.

Voces de dolor y resistencia

La ciudad, el departamento y toda la región claman por paz. Habitantes expresaron su sentir en medio de la velatón. "A mí me duele porque precisamente se me fueron cuatro compañeros, vecinos, primos", relató un ciudadano. "Que esta guerra absurda pare hacia nosotros los civiles, nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando", afirmó una vecina.

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Otra caucana recordó que "son campesinos y campesinas que se dedicaban a su casa, a su huerta. La guerra no no les pertenece a la población civil".

Para los caucanos, el dolor ya no cabe en el pecho. Alzan sus voces y gritan en silencio, pero la guerra parece no escuchar. Como un eco que se niega a morir, la pregunta sigue retumbando: ¿Qué más falta para que la violencia por fin se apague?

Luces de esperanza en Popayán

Mientras se busca esa respuesta, las comunidades encendieron velas y luces de esperanza, pidiendo paz y tranquilidad para el suroccidente del país. Cauca pide paz, es un llamado al que todos los colombianos se unen, en medio de la tragedia que enluta a la región.