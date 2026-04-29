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Alerta en Colombia: esta es la región donde más roban motocicletas en 2026

Antioquia lidera el hurto de motocicletas en Colombia en 2026, pese a una reducción en los casos. Conozca las cifras, las zonas más afectadas y qué hay detrás de este delito.

Alerta en Colombia: esta es la región donde más roban motocicletas en 2026
Foto: Camila Díaz - Sistema Integrado Digital RCN Radio

Noticias RCN

abril 29 de 2026
01:05 p. m.
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El hurto de motocicletas en Colombia sigue siendo un delito que preocupa en 2026, pese a que las cifras recientes muestran una reducción.

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Un informe del gremio Asopartes reveló que la región con más robos no es Bogotá, como muchos creen, sino Antioquia, que encabeza la lista a nivel nacional.

Durante el primer trimestre del año, en Antioquia se registraron 1.198 motocicletas hurtadas, una cifra que, aunque representa una caída cercana al 49 % frente a los 2.379 casos del mismo periodo de 2025, sigue siendo la más alta del país.

Antioquia lidera, aunque con reducción de casos

El informe también destaca lo ocurrido en Medellín y su área metropolitana, donde los casos pasaron de 1.614 a 784, lo que equivale a una disminución del 51 %. A pesar de la mejora, la zona sigue siendo una de las más afectadas por este tipo de hurto.

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A nivel nacional, entre enero y marzo de 2026 se reportaron 7.581 robos de motocicletas, frente a 9.131 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 17 %. Incluso, solo en marzo, la caída fue del 34 %, mostrando una tendencia a la baja en ese mes.

Sin embargo, el volumen sigue siendo alto: en promedio, más de 80 motos son robadas cada día en Colombia, lo que evidencia la magnitud del problema.

Mercado ilegal, el gran detonante

Más allá de las cifras, el informe advierte que el delito mantiene una fuerte concentración territorial y está estrechamente ligado al mercado ilegal de autopartes. Este factor sigue siendo uno de los principales motores del hurto en distintas regiones.

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El presidente de Asopartes, Carlos Andrés Pineda Osorio, fue claro al respecto: “Las cifras muestran una reducción importante, pero el reto está en sostener esta tendencia y evitar que el delito se reactive en las zonas con mayor incidencia”.

Aunque hay señales positivas, el desafío sigue siendo grande. La reducción no significa que el problema esté resuelto, y las autoridades deberán mantener los esfuerzos para evitar que el hurto de motocicletas vuelva a aumentar en el país.

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