Los despiadados planes terroristas que descubrieron de alias Marlon, alfil de ‘Iván Mordisco’, en Cauca

El cabecilla de disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, conocido como alias Marlon, diseñó un plan criminal para destruir los vehículos blindados del Ejército Nacional e intentar apoderarse de bases militares en el departamento de Cauca.

El brigadier Diego Jaramillo, comandante de la Brigada 29 del Ejército, confirmó que este criminal ha impartido órdenes específicas a diferentes estructuras bajo su mando:

Dentro de las órdenes que imparte este criminal a diferentes estructuras es afectar a las tropas, sobre todo a esos puntos donde tenemos los blindados porque le está generando una incomodidad y que no le está permitiendo seguir incrementando sus finanzas ilícitas.

Los atroces crímenes planeados por alias Marlon

Alias Marlon es responsable del atentado terrorista que dejó 20 personas muertas y más de 38 heridas en Cauca; una acción que ha intensificado la respuesta militar en la región.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias Marlon es el cabecilla principal de la columna Jaime Martínez, una de las estructuras del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Se le atribuye la planificación de ataques armados, la coordinación de milicias urbanas y la ejecución de operaciones con explosivos dirigidas tanto contra la fuerza pública como contra la población civil.

Su accionar se ha intensificado en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Alias Marlon planea tomar bases militares

Las autoridades han desplegado aproximadamente 2.000 uniformados en un cerco estratégico para cerrar las rutas de escape del cabecilla y neutralizar sus capacidades operativas.

El comandante Jaramillo también advirtió sobre planes para apoderarse de instalaciones militares.

Gracias a esa ubicación de esas unidades, pues hemos impedido que tengan esa libre movilidad y que seguimos generando operaciones ofensivas para seguir neutralizando las capacidades criminales de esos grupos.

El objetivo principal de alias Marlon sería desestabilizar a la fuerza pública mediante ataques sistemáticos contra sus recursos militares, especialmente los vehículos blindados que han limitado la movilidad de las disidencias en la zona.