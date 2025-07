"Esto no termina acá": desgarrador relato de soldado que sobrevivió a atentado en Norte de Santander

Los ataques contra la Fuerza Pública siguen dejando un rastro de dolor, muertes y secuelas irreversibles. Solo en lo que va del año, 100 uniformados han sido asesinados, y otros tantos han quedado con heridas permanentes.

Detrás de cada número hay un rostro, una familia y una historia. Una de ellas es la del soldado profesional Luis Adrián Montoya, un joven de 23 años que sobrevivió a una emboscada con explosivos en Norte de Santander.

El atentado ocurrió el 24 de septiembre de 2024, a las 2:40 a. m., mientras cumplía una misión junto a sus compañeros: escoltar maquinaria de Ecopetrol hacia una zona donde se realizaría la reparación de una válvula.

Sin previo aviso, fueron atacados. La explosión fue tan fuerte que el soldado cayó al suelo de inmediato. No pudo moverse más. Su vida, literalmente, cambió en segundos.

“La misión era escoltar una maquinaria de Ecopetrol para que hicieran una reparación. Nos dirigíamos al sitio y fuimos atacados. Caí al suelo y ya, no pude hacer nada más”, recuerda Luis Adrián.

Las heridas fueron graves, especialmente en el rostro. Perdió parcialmente la boca, y de inmediato fue trasladado a Cúcuta, donde entró de urgencia al quirófano.

Su diagnóstico era complejo, y su estado, crítico. A partir de ahí comenzó un largo camino de recuperación.

En total, ha sido sometido a cuatro procedimientos quirúrgicos, entre ellos una traqueostomía para poder respirar y una gastrostomía para recibir alimentación.

Durante meses, la rutina de Luis Adrián y su familia se dividió entre camas de hospital, sedación y oraciones. Su hermana, Araceli Montoya, estuvo siempre a su lado.

Era muy duro en el hospital. Él tenía demasiada droga encima, demasiado sedante. No quería que uno se fuera, y también era difícil verlo así, no quería estar ahí.

Después de un tiempo en casa, las secuelas emocionales también afloraron.

Llegaba del trabajo y lo encontraba llorando. Ya estaba muy fuerte, no quería comer, no se quería parar de la cama (...) Pero venir para acá ha sido un buen paso, aquí tiene amigos, se siente acompañado.

El apoyo del Ejército ha sido vital. En el Centro de Rehabilitación, más de 150 hombres y mujeres comparten procesos similares, lo que ha ayudado a Luis Adrián a recuperar parte de su motivación.

Hay momentos en que uno se le baja la moral, pero no, hay que luchar y seguir, que esto no termina acá (...) He ido avanzando en muchas cosas. Quiero estudiar psicología.