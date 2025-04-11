CANAL RCN
Soldados liberados en Meta volvieron a ser secuestrados por la comunidad: tienen nuevas exigencias

Los unifromados, Ángel González y Edgar Mina, volvieron a ser retenidos cuando esperaban dos camionetas con las que iban a salir del territorio.

noviembre 04 de 2025
03:18 p. m.
Ni 12 horas estuvieron en libertad los soldados Ángel González y Edgar Mina Carabalí, adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, tras ser entregados a un religioso en la vereda alto Morrocoy, del departamento del Meta, en la mañana del martes, 4 de octubre.

Mientras esperaban dos camionetas de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), que iban a sacarlos del territorio en el que fueron secuestrados en una asonada de la que participaron 400 personas, la comunidad decidió recapturarlos.

Ahora, exigen que la mesa de negociación entre las disidencias y el Gobierno se desplace al Meta y que se deje en libertad a la mujer que los soldados González y Mina intentaban extraer en un operativo judicial, que realizaron junto a otros dos uniformados y miembros del CTI, en la vereda Getsemaní, del municipio de La Macarena, el lunes en la noche.

Secuestrados dos veces en menos de 24 horas:

Luego de que fueran interceptados por 400 locales, los soldados González y Mina y dos de sus compañeros fueron puestos en manos del “Bloque Jorge Suárez Briceño”, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Durante la noche, de acuerdo con el Ejército Nacional, se “liberó al oficial y a uno de los soldados”, pero se mantuvo en cautiverio a González y Mina, “quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil”, antes de ser “trasladados por la población hacia un lugar desconocido”.

Desde entonces, autoridades locales e iglesia trabajaron en su liberación, que se dio, aunque de manera efímera, poco antes del mediodía. De los soldados logró tomarse una fotografía en libertad, junto al religioso al que fueron entregados, pero volvieron a ser interceptados y se desconocen detalles sobre su actual estado.

