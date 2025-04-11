Ejército confirma la liberación de los dos soldados secuestrados en Meta

En la mañana de este martes, el Ejército Nacional confirmó la liberación de los soldados Ángel González y Edgar Mina Carabalí, que fueron secuestrados en medio de una asonada de aproximadamente 400 personas en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena, Meta.

Los soldados adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12 fueron retenidos por miembros del grupo armado ilegal “Bloque Jorge Suárez Briceño”, vinculado al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Inicialmente, cuatro soldados fueron retenidos por la turba. Horas después, dos de ellos fueron liberados, mientras que González y Mina Carabalí permanecieron en cautiverio. Según informó el Ejército Nacional, los secuestradores obligaron a los dos uniformados a despojarse de sus prendas militares y entregarles las armas de dotación oficial.

Soldados liberados serán atendidos por personal médico

La liberación se concretó con la mediación de la Iglesia, que estableció contacto con organismos internacionales para facilitar la salida de los uniformados. Este tipo de intervenciones eclesiásticas ha sido recurrente en situaciones de tensión entre comunidades y fuerza pública en zonas rurales del país.

Se espera que en las próximas horas los dos soldados liberados lleguen a la base militar correspondiente, donde serán atendidos por personal médico para evaluar su estado de salud físico y psicológico tras el cautiverio.

Adicionalmente, los uniformados deberán rendir testimonio ante las autoridades militares sobre los hechos ocurridos durante su retención.

Esta información será clave para determinar las circunstancias exactas del secuestro y las responsabilidades de quienes participaron en la asonada.