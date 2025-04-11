CANAL RCN
Colombia Video

Ejército confirma la liberación de los dos soldados secuestrados en Meta

Los soldados adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12 fueron liberados este martes.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
11:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este martes, el Ejército Nacional confirmó la liberación de los soldados Ángel González y Edgar Mina Carabalí, que fueron secuestrados en medio de una asonada de aproximadamente 400 personas en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena, Meta.

Dos soldados del Ejército fueron secuestrados en La Macarena, Meta, en medio de una asonada
RELACIONADO

Dos soldados del Ejército fueron secuestrados en La Macarena, Meta, en medio de una asonada

Los soldados adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12 fueron retenidos por miembros del grupo armado ilegal “Bloque Jorge Suárez Briceño”, vinculado al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Inicialmente, cuatro soldados fueron retenidos por la turba. Horas después, dos de ellos fueron liberados, mientras que González y Mina Carabalí permanecieron en cautiverio. Según informó el Ejército Nacional, los secuestradores obligaron a los dos uniformados a despojarse de sus prendas militares y entregarles las armas de dotación oficial.

Soldados liberados serán atendidos por personal médico

La liberación se concretó con la mediación de la Iglesia, que estableció contacto con organismos internacionales para facilitar la salida de los uniformados. Este tipo de intervenciones eclesiásticas ha sido recurrente en situaciones de tensión entre comunidades y fuerza pública en zonas rurales del país.

Se espera que en las próximas horas los dos soldados liberados lleguen a la base militar correspondiente, donde serán atendidos por personal médico para evaluar su estado de salud físico y psicológico tras el cautiverio.

Adicionalmente, los uniformados deberán rendir testimonio ante las autoridades militares sobre los hechos ocurridos durante su retención.

Esta información será clave para determinar las circunstancias exactas del secuestro y las responsabilidades de quienes participaron en la asonada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Indígenas

Dinamizador cultural habría presionado a familias Emberá para que menores no asistieran a clases

Bogotá

Video | Así desmantelaron red de medicamentos falsificados en Bogotá

Policía Nacional

Autoridades desarticulan red criminal dedicada a la distribución de drogas en La Florida, Nariño

Otras Noticias

Selección Colombia

Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles

La Selección Colombia, dirigida por Fredy Hurtado, debutó con un empate 1-1 ante Alemania, en el inicio del Mundial Sub-17.

Inteligencia Artificial

IA logra el primer embarazo exitoso en un caso de infertilidad masculina

El método fue aplicado a un paciente que llevaba casi 20 años intentando concebir.

Finanzas personales

Bancos definen cuál es la edad máxima para solicitar un crédito de vivienda en Colombia

WhatsApp

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?

Estados Unidos

Falleció Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a sus 84 años