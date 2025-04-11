Soldados secuestrados en el Meta fueron liberados por segunda vez

Finalmente, los soldados Ángel González y Edgar Mina Carabalí, adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, recuperaron su libertad en la noche de este martes, 4 de noviembre, tras ser secuestrados, en dos ocasiones, las últimas 24 horas, por la comunidad de La Macarena, en el departamento de el Meta.

Así lo dio a conocer la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz: "Los soldados profesionales Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí fueron entregados a una delegación de la Defensoría de nuestra regional en Caquetá. Se encuentran en buen estado y en camino para encontrarse con sus seres queridos".

¿Qué se encontraban haciendo cuando fueron capturados por primera vez?

González y Mina fueron secuestrados por primera vez la noche del lunes, 3 de noviembre, cuando realizaban un operativo judicial, en compañía de otros dos uniformados y agentes del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) de la Fiscalía, para extraer del territorio a una mujer, que había sido capturada.

Entonces, fueron víctimas de una asonada de la que participaron 400 personas, para evitar el desarrollo de sus actividades. Horas más tarde el Ejército informó que “la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil, posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido”.

Se trataba de González y Mina, que se encontraban en poder del “Bloque Jorge Suárez Briceño”, del Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, pero fueron dejados en libertad, poco antes del mediodía de este martes.

¿Cómo fueron recapturados?

La iglesia intervino y fue precisamente, un religioso el encargado de recibirlos en la vereda de Alto Morrocoy, a 22km del punto en el que fueron secuestrados. Sin embargo, mientras esperaban dos camionetas de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), que iban a sacarlos del territorio, fueron recapturados por la comunidad.

Exigían que la mesa de negociación entre las disidencias y el Gobierno se desplazara al Meta y que fuera dejada en libertad la mujer que intentaban extraer cuando los secuestraron por primera vez; lo que obligó al Gobierno nuevamente a dialogar, para que Mina y González regresaran a sus casas.