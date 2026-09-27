Falso veterinario le habría inyectado varsol y cianuro a un perro en Flandes: fue enterrado aún con vida

Un caso de maltrato animal ocurrido en Flandes, Tolima, terminó con una condena judicial contra un hombre que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ejerció como médico veterinario sin contar con el título necesario para hacerlo.

Se trata de Ernesto López Medina, quien fue declarado responsable por la muerte de un perro al que habría suministrado medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades en ganado bovino.

¿Qué fue lo que le hizo el falso médico veterinario al perro?

Según estableció la investigación, el hombre atendió al canino haciéndose pasar por profesional de medicina veterinaria, pese a no tener la información ni el título requerido para ejercer esta actividad.

Durante el procedimiento, habría administrado al animal medicamentos de uso exclusivo en bovinos, lo que provocó graves afectaciones en el perro, principalmente en los pulmones y el estómago, de acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación.

La situación empeoró posteriormente y los propietarios del animal reclamaron por las condiciones en las que se encontraba.

¿Qué hizo el falso veterinario ante el llamado de los dueños del perro?

Ante los reclamos de los propietarios, el sujeto habría realizado lo que presentó como una eutanasia para poner fin al sufrimiento del perro.

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Sin embargo, la investigación determinó que para este procedimiento utilizó sustancias que no están autorizadas para practicar la eutanasia de animales.

Entre ella se encontraba varsol y cianuro, productos que, según el expediente, fueron utilizados durante el procedimiento. Pero, el caso se tornó más grave cuando salió a la luz que el animal fue enterrado mientras todavía estaba con vida.

Capturaron a un falso veterinario por la muerte de un perro en Flandes, Tolima

Luego de la investigación adelantada por la Fiscalía, un juez encontró responsable a Ernesto López Medina por el delito de muerte animal.

Por estos hechos, el Juzgado Segundo Municipal de Flandes le impuso una pena de 12 meses de prisión. Pero la sanción no se limitó a la pena de cárcel.

El condenado también recibió una inhabilidad para tener animales y deberá pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.