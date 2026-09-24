CANAL RCN
Colombia

David Murcia se retracta de acusaciones contra el presidente De la Espriella y asegura que le ofrecieron ser gestor de paz

La petición presentada ante la Fiscalía solicita que la retractación integral sea incorporada al expediente y que se le otorguen los efectos jurídicos.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

David Murcia Guzmán, fundador de DMG y actualmente privado de la libertad, presentó una retractación formal ante la Fiscalía en la que se desdice de varios señalamientos que había formulado contra el abogado y hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Fundador de DMG, David Murcia, fue trasladado a la cárcel Palogordo de Girón
RELACIONADO

Fundador de DMG, David Murcia, fue trasladado a la cárcel Palogordo de Girón

El documento, radicado ante la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal, señala que Murcia decidió retractarse de las declaraciones que entregó en una entrevista al periodista Daniel Coronell, en la que hizo acusaciones relacionadas con presuntos pagos indebidos, supuestas influencias políticas y apropiación de recursos por parte de De la Espriella.

Se retractó de múltiples acusaciones

En el escrito, Murcia afirmó que no son ciertas varias de las declaraciones que emitió contra De la Espriella. Entre ellas, negó que el hoy mandatario le hubiera solicitado 760 millones de pesos para realizar gestiones ante congresistas o mover influencias en el Congreso.

“No negociaré (…) no tengo nada que ventilar”: Wadith Manzur negó colaboración con la Fiscalía
RELACIONADO

“No negociaré (…) no tengo nada que ventilar”: Wadith Manzur negó colaboración con la Fiscalía

Asimismo, aseguró que tampoco es cierto que De la Espriella hubiera recibido prebendas del Gobierno para abandonar su defensa jurídica, que hubiera influido en abogados encargados de representarlo en Colombia y Estados Unidos, o que se hubiera apropiado de recursos provenientes de la extinta empresa DMG.

La retractación también desmiente afirmaciones según las cuales De la Espriella habría recibido beneficios económicos o parte del dinero incautado a la compañía.

Revela supuesto ofrecimiento del Gobierno Petro

En medio de la controversia, Murcia manifestó que desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro le habrían ofrecido la posibilidad de convertirse en gestor de paz, un planteamiento que aseguró estuvo sobre la mesa mientras permanecía privado de la libertad.

Fiscalía pide rechazar la libertad bajo fianza de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Fiscalía pide rechazar la libertad bajo fianza de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro

La retractación quedó consignada dentro de una actuación penal promovida por De la Espriella, quien había denunciado las afirmaciones realizadas por Murcia. En el documento, el empresario sostuvo que su manifestación la realiza de manera “libre, consciente e informada” y con el propósito de esclarecer la verdad de los hechos ante la administración de justicia.

Judicializan a hombre señalado de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años en Soacha
RELACIONADO

Judicializan a hombre señalado de agredir sexualmente a una estudiante de 15 años en Soacha

La petición presentada ante la Fiscalía solicita que la retractación integral sea incorporada al expediente y que se le otorguen los efectos jurídicos previstos en la ley para este tipo de actuaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

avianca

Anuncian alianza con la Aerocivil para implementar nuevos procedimientos y rutas en el espacio aéreo

Gobierno Nacional

¿Cuál es la diferencia entre la ley de sometimiento y los diálogos de paz?

Bogotá

Concejo de Bogotá aprueba retiro y soterramiento de los cables en los postes: así cambiará la capital

Otras Noticias

James Rodríguez

Histórico de Nacional respaldó a James Rodríguez antes del clásico ante Millonarios

James Rodríguez recibió el respaldo de un histórico exjugador de Nacional.

ONU

Choque entre Netanyahu y Mamdani: el primer ministro israelí lo señala de antisemita en Nueva York

Tras el discurso, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respondió acusó al primer ministro israelí de difundir información falsa.

Icfes

Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria

Rock al Parque

Edición 30 del Rock al Parque reunirá a nuevas agrupaciones musicales: aquí el listado completo

OMS

Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado