Sondra Macollins inscribió su candidatura presidencial en la Registraduría

Sondra Macollins dio un paso en la carrera Presidencial al inscribir oficialmente su candidatura ante la Registraduría Nacional, respaldada por 1,2 millones de firmas preauditadas.

La cifra, que supera el umbral exigido, se convirtió en el principal argumento político de la aspirante para demostrar que su proyecto cuenta con respaldo ciudadano, construido a partir de recorridos por distintas regiones del país.

El acto de inscripción estuvo acompañado por un grupo de personas que han seguido de cerca su proceso político.

Sondra Macollins inscribió su candidatura a la Presidencia por firmas

Junto a su esposo, Moisés Garvín, y otros miembros de su familia, Macollins llegó acompañada de su equipo de campaña, así como de mujeres mototaxistas y domiciliarias, colectivos de moteros, gamers y ciudadanos que la han respaldado durante su recorrido nacional.

También hicieron presencia las llamadas “Mujeres de Hierro”, un grupo de seguidoras y amigas que representan distintas historias de vida y que se han convertido en un símbolo de su discurso político.

¿Quién es Sondra Macollins?

Abogada reconocida por su trabajo en derechos humanos y empresaria, Macollins aseguró que su aspiración presidencial busca impulsar un proyecto político “con experiencia, realista y humano”, alejado, según su discurso, del espectáculo y de la política entendida como show.

En ese sentido, subrayó que el país necesita liderazgos preparados y con conocimiento, capaces de unir y de asumir la responsabilidad de gobernar en medio de múltiples crisis.

Tras cumplir la meta de superar el millón de firmas, la aspirante lanzó un mensaje crítico frente a lo que considera liderazgos improvisados.

“Este país no saldrá adelante con quienes juegan a hacer tigres mientras son tigrillos”.

Para Macollins, las firmas recolectadas son una demostración de que existe un sector amplio de la ciudadanía que exige transformaciones reales.

“Este país está hecho de colombianos de hierro. Estamos agotados de las mentiras, el circo barato y la corrupción. Llegó nuestro momento: el de quienes somos hierro y luchamos todos los días”, expresó durante su intervención.