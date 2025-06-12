CANAL RCN
Colombia Video

Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros dentro de un carro en Cali: iban por su madre

Autoridades investigan el ataque con arma de fuego que habría estado dirigido contra la madre de la víctima.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
04:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una menor de 15 años fue asesinada de múltiples disparos cuando se movilizaba junto a su madre en un vehículo en el sector de La Sirena, zona rural de Cali, Colombia.

Sara Gabriela, sobreviviente del vehículo arrastrado por quebrada en Silvania, contó cómo fue la tragedia
RELACIONADO

Sara Gabriela, sobreviviente del vehículo arrastrado por quebrada en Silvania, contó cómo fue la tragedia

La menor llegó sin signos vitales al hospital de Siloé, tras recibir varios impactos de bala por parte de dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El informe de la Policía señala que el ataque no habría estado dirigido contra la adolescente, sino contra su madre.

VIDEO | Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager en libertad: estaban encadenados
RELACIONADO

VIDEO | Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager en libertad: estaban encadenados

La hipótesis del asesinato de una menor de 15 años en Cali

La hipótesis principal de investigación apunta a un ajuste de cuentas relacionado con disputas entre bandas criminales que operan en la capital del Valle del Cauca y que habría estado dirigido directamente a la madre de la menor.

Serían dos los hombres habrían ejecutado los disparos contra el vehículo en el que viajaban madre e hija.

Adolescente que habría asesinado a Jean Claude Bossard pagaba sanción con “libertad vigilada”
RELACIONADO

Adolescente que habría asesinado a Jean Claude Bossard pagaba sanción con “libertad vigilada”

¿Qué banda estaría detrás del asesinato de la menor?

Un grupo especial conformado por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional trabaja en el esclarecimiento del crimen. Las autoridades buscan establecer qué estructura criminal estaría detrás del asesinato y dar con el paradero de los dos presuntos responsables del ataque armado.

La Personería del Distrito manifestó su preocupación ante el aumento significativo de homicidios en Cali, particularmente aquellos que involucran a menores de edad.

La vida es el bien más sagrado y su protección debe ser prioridad en Cali.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del crimen, identificar a los responsables y establecer si efectivamente existe una conexión entre la madre de la víctima y actividades criminales en la zona.

Patrullera que habría sido asesinada por funcionario del Inpec en una discusión de pareja fue despedida con honores
RELACIONADO

Patrullera que habría sido asesinada por funcionario del Inpec en una discusión de pareja fue despedida con honores

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Nuevas denuncias alertan por irregularidades en megacontrato de alumbrado público de EMCALI

Asesinatos en Colombia

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Huila

EN VIDEO | Policía desactiva varios explosivos tras ataque armado en Tesalia, Huila

Otras Noticias

Cucho Hernández

El 'Cucho' Hernández volvió a marcar frente al FC Barcelona: vea el gol del colombiano

El delantero colombiano celebró nuevamente ante el Barcelona, luego de su recordado gol con el Huesca cuando apenas tenía 19 años.

Venezuela

Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, tenía un año privado de la libertad. Se convierte en el preso político 17 que muere en una cárcel.

Alimentos

Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad

Federación Nacional de Cafeteros

Juan Valdez abrió su primera tienda de Brasil, el país de mayor producción de café en el mundo

Artistas

¿Blessd será papá? Esta es la publicación de su novia Manuela QM que despertó sospechas