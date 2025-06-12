Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros dentro de un carro en Cali: iban por su madre

Una menor de 15 años fue asesinada de múltiples disparos cuando se movilizaba junto a su madre en un vehículo en el sector de La Sirena, zona rural de Cali, Colombia.

La menor llegó sin signos vitales al hospital de Siloé, tras recibir varios impactos de bala por parte de dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El informe de la Policía señala que el ataque no habría estado dirigido contra la adolescente, sino contra su madre.

La hipótesis del asesinato de una menor de 15 años en Cali

La hipótesis principal de investigación apunta a un ajuste de cuentas relacionado con disputas entre bandas criminales que operan en la capital del Valle del Cauca y que habría estado dirigido directamente a la madre de la menor.

Serían dos los hombres habrían ejecutado los disparos contra el vehículo en el que viajaban madre e hija.

¿Qué banda estaría detrás del asesinato de la menor?

Un grupo especial conformado por investigadores del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional trabaja en el esclarecimiento del crimen. Las autoridades buscan establecer qué estructura criminal estaría detrás del asesinato y dar con el paradero de los dos presuntos responsables del ataque armado.

La Personería del Distrito manifestó su preocupación ante el aumento significativo de homicidios en Cali, particularmente aquellos que involucran a menores de edad.

La vida es el bien más sagrado y su protección debe ser prioridad en Cali.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del crimen, identificar a los responsables y establecer si efectivamente existe una conexión entre la madre de la víctima y actividades criminales en la zona.