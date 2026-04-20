Madre de subintendente secuestrado por el ELN clama atención del Gobierno: "no nos han ayudado"

En medio de todo el conflicto armado, hay historias que permanecen sin resolverse y con el paso del tiempo se vuelven más dolorosas.

Una de ellas es la del subintendente Frankie Hoyos, quien completa nueve meses secuestrado por el ELN, mientras su familia clama por acciones que permitan su liberación.

Subintendete lleva secuestrado nueve meses por el ELN en Arauca

El 20 de julio fue el día en que comenzó el cautiverio del subintendente Frankie Hoyos. Ese día fue secuestrado por el ELN en la vía que conduce desde Tame, Arauca, cuando se desplazaba junto al patrullero Jordi Fabián Pérez, quien también continúa retenido por este grupo armado.

Hoy, nueve meses después, la incertidumbre sigue intacta. La última prueba de supervivencia fue entregada en febrero, y desde entonces no ha habido nuevas señales que permitan a la familia tener claridad sobre su situación.

Alba Murcia, madre del subintendente, describió estos meses como un verdadero calvario:

Han sido terribles porque hasta el sol de hoy el gobierno no nos ha dado ninguna respuesta para la pronta liberación de mi hijo y de Jordi.

La situación se agrava cuando se trata de los hijos del uniformado. Hoyos es padre de dos menores: una niña de 12 años y un niño de 3, quienes viven la ausencia en medio de la incertidumbre.

Madre de subintendente secuestrado por el ELN clama atención del Gobierno

La familia enfrenta el difícil momento de explicarles lo que ocurre sin tener respuestas claras.

Ha sido muy difícil, muy difícil, tenernos que comunicar con la niña y decirle que no hay respuesta a la pronta liberación de su papá. Es muy difícil decirle, mi amor, el gobierno no nos está ayudando para la pronta liberación de ellos.

La familia asegura que no ha visto acciones contundentes que acerquen la posibilidad de un regreso.

Entonces nosotros como familia nos sentimos frustrados porque el gobierno no ha puesto la mano para ayudarnos a la pronta liberación de ellos

Mientras el tiempo avanza, sus familias continúan esperando una respuesta concreta que permita que regresen a casa.