Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 20 de abril de 2026: ¿hubo sorpresas?

En la mañana de este 20 de abril de 2026, el dólar reportó un precio de apertura de XXXX.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.593,14 pesos, disminuyendo 38,35 pesos respecto al lunes de la semana anterior (13 de abril de 2026).

Es así como, por ahora, las casas de cambio han estipulado las siguientes tarifas para la compra y la venta de dólares:

Bogotá: 3.620 pesos para la compra de dólares y 3.670 pesos para la venta.

Cali: 3.520 pesos para la compra de dólares y 3.660 pesos para la venta.

Cartagena: 3.750 pesos para la compra de dólares y 3.980 pesos para la venta.

Medellín: 3.560 pesos para la compra de dólares y 3.710 pesos para la venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 20 de abril de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con la de hace un mes (20 de marzo de 2026), tuvo una disminución de 99.34 pesos, que representan el 2,69%.

Asimismo, realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (20 de abril de 2026), el decrecimiento fue de 713,4 pesos, que equivalen al 16,57%.

Y, por último, tomando como referencia la primera TRM que se reportó en el 2026, el descenso fue de 163.94 pesos y el 4.36%.

Así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días en Colombia

En los días más recientes, la Tasa Representativa del Mercado se ha movido de la siguiente manera en el país: