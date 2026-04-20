No lo podían creer: así narraron en Argentina la paliza de Colombia en la final

La Selección Colombia Sub-17 firmó una actuación memorable al imponerse con autoridad 4-0 sobre Argentina en la gran final del Sudamericano de la categoría. El resultado no solo significó la consagración del equipo colombiano, sino que además dejó una fuerte repercusión en territorio argentino, donde la prensa reaccionó con sorpresa ante la magnitud de la derrota. El dominio de Colombia fue claro de principio a fin, con un equipo sólido, efectivo en ataque y con una propuesta que desbordó a su rival en todas las líneas.

Desde el pitazo final, el impacto del marcador fue inmediato. En Argentina, medios deportivos de gran reconocimiento no tardaron en reflejar lo ocurrido con titulares contundentes, dejando en evidencia que el resultado no estaba en los planes de muchos. La goleada generó análisis, autocrítica y también cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo juvenil en un partido decisivo.

“Argentina fue goleada por Colombia y se quedó sin Sudamericano sub-17”

El diario Olé fue uno de los primeros en reaccionar al resultado con un titular directo: “Argentina fue goleada por Colombia y se quedó sin Sudamericano sub-17”. La publicación no solo se centró en el marcador, sino que también abordó el ambiente posterior al compromiso, marcado por la frustración del plantel albiceleste.

En ese contexto, el medio también destacó las declaraciones de un jugador argentino tras el partido, calificándolas con dureza: “El tremendo exabrupto de un jugador de la Selección Sub 17 tras la dura derrota ante Colombia en la final del Sudamericano”. Este señalamiento evidenció el impacto emocional que dejó la derrota en algunos futbolistas, así como la repercusión mediática que tuvieron sus palabras.

“Desafortunada frase de un juvenil tras perder ante Colombia”

Por su parte, TyC Sports también reflejó el golpe sufrido por la selección argentina con titulares claros: “Desafortunada frase de un juvenil tras perder ante Colombia” y “Argentina cayó goleada por Colombia”. La línea editorial coincidió en destacar tanto el resultado como las reacciones posteriores, que terminaron alimentando la polémica.

En la misma sintonía, El Gráfico resumió lo ocurrido con una frase que no dejó espacio a interpretaciones: “Sudamericano Sub 17: Argentina cayó por goleada ante Colombia”. En conjunto, estos enfoques reflejan el desconcierto de la prensa argentina frente a una final en la que Colombia fue ampliamente superior.

Más allá de los titulares, lo cierto es que el equipo colombiano dejó una huella clara en el torneo, consolidando su título con una presentación contundente en el partido más importante. Mientras tanto, en Argentina quedan las reflexiones tras una derrota que sorprendió por su amplitud y que ya forma parte del análisis del fútbol juvenil en la región.