CANAL RCN
Colombia

Perfiles falsos, un escondite y la trampa perfecta: así fue el sigiloso plan para capturar a feminicida en Bogotá

Este hombre habría asesinado a su pareja en un motel en 2024. Las autoridades revelaron paso a paso cómo fue su caída.

Feminicidio.
Feminicidio. (Imagen de referencia). Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
09:23 a. m.
Cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y la Secretaría de la Mujer de Bogotá indican que, entre enero y julio de este año, se presentaron 10 casos de feminicidio.

Los hechos ocurrieron en Usaquén (uno), San Cristóbal (dos), Ciudad Bolívar (tres), Bosa (dos) y Kennedy (dos). De igual forma y con base en Medicina Legal, en esos siete meses aumentó el riesgo extremo de feminicidio en un 25%. Este es el panorama actual de lo que ocurre en la capital.

Hombre habría asesinado a su pareja en un motel

Ahora bien, hubo un caso en 2024 que hizo eco. Un hombre atacó a su pareja en un motel de la localidad de Engativá. Recientemente, la Secretaría de Seguridad dio a conocer cómo fue el plan para capturarlo.

Luego de cometer el crimen, se supo que el señalado feminicida se fue a vivir al barrio El Codito. Trató de no levantar sospechas bajo la fachada de ser un vendedor de zapatos. Inclusive, adoptó falsos perfiles.

Tras una extensa investigación, la hipótesis que tuvieron las autoridades es que este hombre estaba viviendo en un tercer piso de un edificio. Para confirmar que era él, se puso en marcha un operativo sigiloso que duró menos de un mes.

¿Cómo dieron con el señalado feminicida?

Durante 15 días, los uniformados le siguieron el rastro a este hombre, hasta tener plena certeza de lo que hacía, los lugares que frecuentaba y cuál era su estilo de vida. Un detalle clave fue que el presunto feminicida vendía zapatos deportivos a través de redes sociales.

El paso para seguir entonces era tenderle una trampa. Las autoridades lo contactaron para finiquitar una supuesta compra. Se logró cuadrar una cita en el barrio, concretamente un fin de semana en un bar no tan lejos de la vivienda. Las autoridades les pusieron la lupa a todos los bares de la redonda y finalmente lo encontraron.

