Revelan nuevos detalles del triple feminicidio transmitido por redes sociales

Dos mujeres de 20 años y una adolescente de 15 fueron encontradas en la periferia sur de Buenos Aires enterradas tras desaparecer el viernes de la semana pasada.

La policía sostiene que se trató de un femicidio vinculado a disputas de narcotráfico y que la ejecución fue registrada y transmitida en directo por redes sociales como un acto de disciplinamiento dentro de la organización criminal.

Nuevos detalles del triple feminicidio transmitido por redes sociales en Argentina

El miércoles se confirmó la localización de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, quienes habían desaparecido días antes.

Sus cuerpos fueron hallados en el interior de una vivienda de Lomas de Zamora, a unos 25 kilómetros de la capital argentina, donde además se detectó un búnker narco.

Familiares y allegados se reunieron para darles el último adiós, y en Lomas de Zamora fueron sepultadas Brenda y Morena, mientras que el sepelio de Lara se realizó en otro cementerio, más al oeste de la provincia.

Estos son los detenidos por el triple feminicidio en Argentina

Las primeras detenciones no tardaron en llegar. Dos hombres y dos mujeres fueron capturados y se negaron a declarar.

Según explicó el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida, los cuatro enfrentan cargos por “homicidio agravado por alevosía”.

Además, denunció que los familiares de la menor recibieron amenazas de muerte, motivo por el que presentarán una denuncia y exigirán custodia policial.

Transmitieron por Instagram el triple feminicidio

El elemento más espeluznante del caso fue confirmado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso: la tortura y el asesinato fueron grabados y difundidos en vivo a través de un grupo privado en Instagram.

Según medios locales, cerca de 45 personas observaron la transmisión.

Durante la sesión, las víctimas fueron golpeadas, mutiladas y asfixiadas. Los agresores habrían arrancado uñas, cortado dedos y ejercido violencia extrema antes de enterrarlas.

En medio de la transmisión, el jefe de la banda criminal lanzó una advertencia: “Esto es lo que le pasa al que me roba droga”.

Recordemos que, la principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un ajuste de cuentas ligado a un supuesto robo de estupefacientes. El presunto líder del grupo, identificado por el alias de “Pequeño J” o “Julito”, de 23 años, continúa prófugo con orden de captura.